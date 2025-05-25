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Вс, 25.05.2025
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Отдых в Турции стал кошмаром: туристка умерла при загадочных обстоятельствах, семье вернули ее тело без сердца

Перевод: София Солдатенко
Бет и Люк надеялись отдохнуть в Турции всей семьей, но поездка превратилась в настоящий кошмар и домой вернулся только один из них.

Семья из четырех человек из Великобритании недавно отдыхала в Турции, откуда живыми вернулись только отец вместе с детьми. Молодая мать скончалась при подозрительных обстоятельствах в больнице, где у нее без ведома семьи извлекли сердце.

Этой весной 28-летняя Бет вместе с мужем Люком, пятилетним сыном Томми и восьмилетней дочерью Элуизой отдыхала в Турции, сообщаетDaily Mail. Уже после посадки самолета 27 апреля Бет почувствовала себя плохо. Молодую женщину на машине скорой помощи доставили в больницу. Люк следовал за скорой на такси, но в больнице ему не разрешили увидеть жену.

Люк позвонил обеим бабушкам детей и попросил их срочно прилететь в Турцию, пишет GoFundMe. Семье также помог добрый человек, с которым они познакомились в самолете. Новый знакомый остался в больнице, в то время как Люк отвез детей в отель, чтобы не причинять им большую психологическую травму. Спустя несколько часов из больницы позвонили мужу и потребовали срочно оплатить счет за проведенные исследования, что Люк и сделал.

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