Отдых в Турции стал кошмаром: туристка умерла при загадочных обстоятельствах, семье вернули ее тело без сердца

Этой весной 28-летняя Бет вместе с мужем Люком, пятилетним сыном Томми и восьмилетней дочерью Элуизой отдыхала в Турции, сообщает Daily Mail . Уже после посадки самолета 27 апреля Бет почувствовала себя плохо. Молодую женщину на машине скорой помощи доставили в больницу. Люк следовал за скорой на такси, но в больнице ему не разрешили увидеть жену.

Люк позвонил обеим бабушкам детей и попросил их срочно прилететь в Турцию, пишет GoFundMe. Семье также помог добрый человек, с которым они познакомились в самолете. Новый знакомый остался в больнице, в то время как Люк отвез детей в отель, чтобы не причинять им большую психологическую травму. Спустя несколько часов из больницы позвонили мужу и потребовали срочно оплатить счет за проведенные исследования, что Люк и сделал.