Отдых в Турции стал кошмаром: туристка умерла при загадочных обстоятельствах, семье вернули ее тело без сердца

Семья из четырех человек из Великобритании недавно отдыхала в Турции, откуда живыми вернулись только отец вместе с детьми. Молодая мать скончалась при подозрительных обстоятельствах в больнице, где у нее без ведома семьи извлекли сердце.
Этой весной 28-летняя Бет вместе с мужем Люком, пятилетним сыном Томми и восьмилетней дочерью Элуизой отдыхала в Турции, сообщаетDaily Mail. Уже после посадки самолета 27 апреля Бет почувствовала себя плохо. Молодую женщину на машине скорой помощи доставили в больницу. Люк следовал за скорой на такси, но в больнице ему не разрешили увидеть жену.