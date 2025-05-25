Свежее исследование: этот опасный паразит создает из клеток человека «защитный костюм»

Этот микроорганизм попадает в человеческий организм с зараженной водой или пищей. Обычно заражение заканчивается лишь расстройством желудка, однако иногда амеба может долгое время незаметно существовать внутри человека, не вызывая никаких симптомов. Но Entamoeba histolytica отнюдь не безобидна: если она попадает в печень через кровь, инфекция может привести к тяжелой болезни и даже смерти. Каждый год во всем мире по этой причине умирает около 70 000 человек.