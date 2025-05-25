Свежее исследование: этот опасный паразит создает из клеток человека «защитный костюм»

Недавно ученые Калифорнийского университета обнаружили, что паразитическая амеба Entamoeba histolytica, чаще всего вызывающая понос, способна использовать материалы из клеток человека, чтобы создать себе своеобразный «защитный костюм». Поскольку заражение этим паразитом иногда приводит к смерти, новое открытие в будущем может спасти много жизней.
Этот микроорганизм попадает в человеческий организм с зараженной водой или пищей. Обычно заражение заканчивается лишь расстройством желудка, однако иногда амеба может долгое время незаметно существовать внутри человека, не вызывая никаких симптомов. Но Entamoeba histolytica отнюдь не безобидна: если она попадает в печень через кровь, инфекция может привести к тяжелой болезни и даже смерти. Каждый год во всем мире по этой причине умирает около 70 000 человек.