Сон для слабаков: жители Эстонии страдают от недосыпа, и даже врачи осведомлены недостаточно

В апреле стало известно, что Министерство образования и науки (HTM) планирует со следующего учебного года перенести время начала занятий с восьми на девять часов утра. При этом, в особых случаях школы смогут по согласованию начинать уроки раньше (но не раньше восьми утра) или, наоборот, позже. После появления этой информации в министерство поступили самые разные отклики.