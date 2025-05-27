Сон для слабаков: жители Эстонии страдают от недосыпа, и даже врачи осведомлены недостаточно

По словам врача-сомнолога, то, что подростки ложатся спать поздно, - это не бунт, а обычное биологическое явление. Но общество и даже врачи не воспринимают сон достаточно серьезно.
В апреле стало известно, что Министерство образования и науки (HTM) планирует со следующего учебного года перенести время начала занятий с восьми на девять часов утра. При этом, в особых случаях школы смогут по согласованию начинать уроки раньше (но не раньше восьми утра) или, наоборот, позже. После появления этой информации в министерство поступили самые разные отклики.