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Вт, 27.05.2025
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Сон для слабаков: жители Эстонии страдают от недосыпа, и даже врачи осведомлены недостаточно

Перевод: Ева Ойжинская
Самое детальное исследование сна называется полисомнографией. Во время этого исследования записываются работа мозга, дыхание, сердцебиение во сне, а также положение тела и движения рук и ног.

По словам врача-сомнолога, то, что подростки ложатся спать поздно, - это не бунт, а обычное биологическое явление. Но общество и даже врачи не воспринимают сон достаточно серьезно.

В апреле стало известно, что Министерство образования и науки (HTM) планирует со следующего учебного года перенести время начала занятий с восьми на девять часов утра. При этом, в особых случаях школы смогут по согласованию начинать уроки раньше (но не раньше восьми утра) или, наоборот, позже. После появления этой информации в министерство поступили самые разные отклики.

Например, министерство попросили уточнить, на каких научных исследованиях основано это запланированное изменение. В одном из уездов даже заявили, что изменение времени начала уроков - это своего рода эксперимент над людьми, а такие эксперименты запрещено проводить в школьной среде.

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