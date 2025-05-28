Skip to footer
Ср, 28.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Министр Йоллер планирует изменить правила приема в ЭМО: что об этом думают врачи и члены Рийгикогу?

Перевод: Дмитрий Рая
ЭМО.

Недавно министр социальных дел Кармен Йоллер выступила с предложением предоставить больничным отделениям экстренной медицины (ЭМО) право отказывать в помощи пациентам с незначительными проблемами со здоровьем, если их не доставили туда на машине скорой помощи и у них нет направления от семейного врача. Если одни политики и врачи поддерживают идею министра, то другие видят в этом определенные риски.

По словам министра социальных дел Кармен Йоллер, перегруженность отделений экстренной помощи (ЭМО) – давно известная проблема. 

«Одна из причин заключается в том, что туда с разными жалобами обращаются люди, которым на самом деле не требуется срочная медицинская помощь», – отметила она. 

Комментарии

Ключевые слова

Наверх