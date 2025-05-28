Министр Йоллер планирует изменить правила приема в ЭМО: что об этом думают врачи и члены Рийгикогу?

Недавно министр социальных дел Кармен Йоллер выступила с предложением предоставить больничным отделениям экстренной медицины (ЭМО) право отказывать в помощи пациентам с незначительными проблемами со здоровьем, если их не доставили туда на машине скорой помощи и у них нет направления от семейного врача. Если одни политики и врачи поддерживают идею министра, то другие видят в этом определенные риски.