Врач предупреждает: пренебрежение гигиеной этой части тела может привести к опасной инфекции

Если не мыть за ушами ежедневно, можно заработать экзему, неприятную инфекцию или даже опасный для жизни сепсис, предупреждает известный дерматолог доктор Роджер Капур в интервью газете Daily Mail. Дело в том, что за ушами могут скапливаться вредоносные грибки и бактерии, которые затем попадают в открытые ранки, например, в проколы мочек. Попав в кровоток, они способны вызвать сложные инфекции, а иногда - смертельно опасный сепсис.