Врач предупреждает: пренебрежение гигиеной этой части тела может привести к опасной инфекции

Хотя ежедневный душ не всегда полезен для кожи, некоторые участки тела все же необходимо мыть каждый день. В противном случае это может привести к серьезным заболеваниям. Одна из таких зон часто бывает забыта во время гигиенических процедур.
Если не мыть за ушами ежедневно, можно заработать экзему, неприятную инфекцию или даже опасный для жизни сепсис, предупреждает известный дерматолог доктор Роджер Капур в интервью газете Daily Mail. Дело в том, что за ушами могут скапливаться вредоносные грибки и бактерии, которые затем попадают в открытые ранки, например, в проколы мочек. Попав в кровоток, они способны вызвать сложные инфекции, а иногда - смертельно опасный сепсис.