Некоторые продающиеся в Эстонии безалкогольные напитки содержат опасные вещества

Очень скоро наступит лето, на прилавках в магазинах пестреют этикетки лимонадов, и в жару их хочется пить все чаще. Но каждый раз возникает вопрос: что выбрать - лимонад с сахаром или с заменителем, и как это повлияет на здоровье?
На рынке безалкогольных напитков постепенно происходит сахарная революция: производители все чаще снижают количество сахара в напитках, заменяя его искусственными или натуральными подсластителями. Производители говорят об ответственном подходе, а специалисты по здоровью призывают относиться к новшествам с осторожностью.