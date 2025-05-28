Skip to footer
Ср, 28.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Здоровье
Cообщи
Для подписчиков

Некоторые продающиеся в Эстонии безалкогольные напитки содержат опасные вещества

Перевод: Ева Ойжинская
На рынке безалкогольных напитков происходит сахарная революция.

Очень скоро наступит лето, на прилавках в магазинах пестреют этикетки лимонадов, и в жару их хочется пить все чаще. Но каждый раз возникает вопрос: что выбрать - лимонад с сахаром или с заменителем, и как это повлияет на здоровье?

На рынке безалкогольных напитков постепенно происходит сахарная революция: производители все чаще снижают количество сахара в напитках, заменяя его искусственными или натуральными подсластителями. Производители говорят об ответственном подходе, а специалисты по здоровью призывают относиться к новшествам с осторожностью.

Сахарная революция на добровольных началах

Комментарии

Ключевые слова

Наверх