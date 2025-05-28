Некоторые продающиеся в Эстонии безалкогольные напитки содержат опасные вещества

Очень скоро наступит лето, на прилавках в магазинах пестреют этикетки лимонадов, и в жару их хочется пить все чаще. Но каждый раз возникает вопрос: что выбрать - лимонад с сахаром или с заменителем, и как это повлияет на здоровье?