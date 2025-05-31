В Нарвской больнице появилась медсестра по анемии: как она помогает и кому нужна?

В Нарве начала работать специализированная медсестра, которая занимается исключительно вопросами анемии. Эта новость вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях, особенно в Facebook, где жители активно интересуются, как попасть на прием и зачем вообще нужна такая медсестра. Rus.Postimees рассказывает, почему в Нарвской больнице появилась новая специализация, кто такая Екатерина Томберг и как она помогает пациентам.