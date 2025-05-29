Самая большая проблема крупнейшей больницы - это не страдания 27 известных на сегодня жертв лучевой терапии, а вопрос о том, как секретная Excel-таблица онкологов оказалась в распоряжении журналистов, пишет редактор Ахти Калликорм.
Журналистику считают сторожевым псом демократического государства: ее задача- не только наблюдать, но и активно привлекать внимание к важным для общества проблемам.
Об одной из таких проблем стало известно благодаря выпуску программы канала ETV «Очевидец» (Pealtnägija) от 5 февраля этого года, в котором говорилось о лучевой терапии в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), и журналисты беседовали с пациентами, проходившими там лечение. Также в программе упоминалось о существовании секретной Excel-таблицы, в которой содержатся данные о пострадавших от процедуры людях.
Понятно, что вышедший в эфир сюжет вызвал большой резонанс и стал причиной множества последующих публикаций в СМИ. Взять хотя бы вышедшую на прошлой неделе статью Postimees о том, что прокуратура не желает возбуждать уголовные дела, связанные со страданиями жертв лучевой терапии, а также о том, что руководство PERH не информировало совет до тех пор, пока журналисты не проявили интерес к этой теме.
Врачи центра лучевой терапии Региональной больницы составили таблицу с данными пациентов, среди которых имя, личный код, возникшее осложнение, время его появления, а также сведения о проведенной лучевой терапии
Как мы уже не раз наблюдали в Эстонии, иногда основное внимание уделяют поискам информаторов. Такой же подход мы видим и в ситуации с PERH: кажется, будто главная проблема больницы - не страдания 27 жертв лучевой терапии, о которых рассказала программа «Очевидец», а то, каким образом секретная Excel-таблица с именами и данными пациентов оказалась в распоряжении журналистов. Другими словами, дело не в погибших и инвалидах, которых обнаружил сторожевой пес, а в том, кто навел его на их след.
Этот ход мысли подтверждает и поведение председателя правления PERH Агриса Пеэду, который, однако, считает, что поднимать вопрос о качестве предоставляемых кем-либо медицинских услуг вполне законно. «В данном случае, однако, вместе с обсуждением вопроса качества лечения журналисту ERR были переданы и персональные медицинские данные пациентов (та самая таблица, показанная в программе "Очевидец" - прим. А.К.)», - сказал он.
Пеэду добавил, что речь идет о данных, собранных врачами центра лучевой терапии региональной больницы для анализа осложнений, среди которых были имя пациента, персональный код, полученное лечение и возникшие осложнения
«Речь идет о персональных данных особой категории, для обработки которых без согласия пациента требуется законное основание. Копирование медицинских данных пациентов из информационной системы больницы для использования не в рабочих целях и передача их журналисту является грубым нарушением конфиденциальности пациентов», - подчеркнул он.
Не было выбора?
По словам Пеэду, о нарушении, связанном с обработкой персональных данных, необходимо сообщить в Инспекцию по защите данных (AKI) в течение 72 часов: «Это мы и сделали, и на этом основании AKI начала свое расследование».
Действительно, на сайте AKI также есть ссылка на статью 33 Общего регламента ЕС о защите данных 2016/679, согласно которой все операторы персональных данных обязаны уведомлять надзорный орган о нарушении требований безопасности персональных данных.
«О нарушении, связанном с персональными данными, обязана информировать Инспекцию по защите данных организация, обрабатывающая данные, а не сам человек, затронутый последствиями нарушения. Сообщение о нарушении должно быть подано не позднее чем через 72 часа после того, как стало известно о нарушении», - говорится на сайте AKI.
Призыв к доносу
Однако PERH не ограничилась лишь уведомлением AKI, а начала самостоятельно искать виновного в утечке. В конце марта больница разослала письма пациентам, проходившим лучевую терапию и упомянутым в Excel-таблице, показанной в программе «Очевидец». В письмах говорилось: «Персональные данные пациентов, находившиеся в распоряжении региональной больницы, стали доступны лицам, не имеющим права их обрабатывать. Медицинская информация пациентов была использована не по прямому назначению».
Перевод приведенного ниже уведомительного письма, присланного PERH
Уважаемый(ая) [имя скрыто],
Мы отправляем Вам это письмо в связи с тем, что Ваши медицинские данные, находившиеся в нашем распоряжении, оказались у лиц, не имеющих права распоряжаться ими. Ниже мы более подробно объясняем обстоятельства произошедшего.
В 2016-2018 годах Вы проходили лечение в нашем центре лучевой терапии, и после лечения у Вас возникли осложнения. Центр лучевой терапии Региональной больницы аккредитован на международном уровне, и анализ таких случаев осложнений входит в работу по обеспечению качества лечения. Осложнения, возникшие у пациентов, фиксируются, анализируются и этот анализ помогает снизить частоту осложнений в будущем.
В 2016-2018 годах для анализа осложнений после лучевой терапии была составлена таблица с данными пациентов. В таблице указывались имя, личный код, возникшее осложнение, время его появления, а также сведения о проведенной лучевой терапии. Такой анализ помогает снизить вероятность осложнений у будущих пациентов.
В январе 2025 года к нам за комментарием по случаям осложнений после лучевой терапии, проведенной в 2016-2018 годах, обратился журналист ERR Михкель Кярмас. К его запросу была приложена таблица с данными пациентов, в которой мы узнали таблицу для анализа качества лечения. По словам журналиста, он связывался со многими пациентами, чьи данные были указаны в этой таблице.
Таким образом, персональные данные пациентов, находившиеся в распоряжении Региональной больницы, стали доступны лицам, которые не имеют права их обрабатывать. Медицинские данные пациентов использовались не по назначению.
Данная таблица находилась на сервере Региональной больницы, доступ к которому имели только ограниченное число лиц. Проверка показала, что копирование таблицы и последующее ее распространение произошло через внутреннюю информационную систему больницы.
Мы полагаем, что кто-то из сотрудников, имевших доступ к данной таблице в рамках своих должностных обязанностей, скопировал ее и передал журналисту. Такое действие привело к нарушению конфиденциальности всех пациентов, чьи данные содержались в таблице, в том числе и Ваших.
Согласно письму, упомянутая таблица находилась на сервере региональной больницы, доступ к которому имело ограниченное число лиц. По утверждению больницы, отсутствуют какие-либо признаки того, что кто-то взломал информационную систему PERH для получения этой таблицы. «Мы полагаем, что кто-то из сотрудников, имевших доступ к данной таблице в рамках своих должностных обязанностей, скопировал ее и передал журналисту. Такое действие привело к нарушению конфиденциальности всех пациентов, чьи данные содержались в таблице, в том числе и Ваших», - говорится в обращении.
Согласно письму, PERH в первую очередь обратила внимание ERR на тот факт, что обработка персональных данных, содержащихся в таблице (включая их хранение), является незаконной, и данное нарушение должно быть устранено.
Администрация больницы сообщила пациентам, пострадавшим в результате лучевой терапии, о срочной необходимости защитить их персональные и медицинские данные из-за выхода в эфир передачи «Очевидец» следующим образом: «Мы незамедлительно подали в Инспекцию по защите данных официальный рапорт о нарушении. Кроме того, мы обратились с заявлением в полицию, поскольку незаконная передача медицинских данных может повлечь уголовную ответственность».
Согласно письму, для Региональной больницы самой серьезной проблемой является тот факт, что кто-то из сотрудников, имевших доступ к таблице, передал журналисту персональные данные пациентов
Согласно письму, для Региональной больницы самой серьезной проблемой является тот факт, что кто-то из сотрудников, имевших доступ к таблице, передал журналисту персональные данные пациентов.
Письмо заканчивается призывом настучать: «Мы считаем абсолютно неприемлемым использование данных пациентов в личных целях, поскольку доступ к этой информации предоставлен исключительно для выполнения служебных обязанностей. Поскольку нам известно, кто-то пытался связаться с пациентами, ставшими жертвами кражи личных данных, мы будем благодарны, если вы сообщите нам или в Инспекцию по защите данных (info@aki.ee), если кто-либо связывался с вами в связи с осложнениями, возникшими в результате лучевой терапии».
AKI прекратила производство
По словам советника по связям с общественностью AKI Катрин Хауг, в ситуации, когда происходит утечка файла, содержащего персональные данные, выяснение обстоятельств действительно входит в компетенцию инспекции: «По данному случаю можем сказать, что мы провели надзорное производство для выяснения обстоятельств, в ходе которого подтвердилось, что файл, содержащий специальные категории персональных данных (осложнения у пациентов после лучевой терапии - прим. А.К.), который был передан СМИ ("Очевидец" - прим. А.К.), находился на сервере PERH и имел ограниченный доступ».
По словам Хауг, в ходе производства не удалось установить, кто и когда скачал файл с сервера PERH, поскольку отсутствуют подтверждающие это доказательства (журналы доступа - прим. А.К.). «Возможно установить только то, кто в период с 2018 по 2022 год имел законный доступ к этому файлу», - сказала она, добавив, что это не означает, что утечка данных произошла именно по вине человека, у которого был такой доступ.
Представитель AKI подтвердила, что инспекция прекратила надзорное производство, поскольку, хотя речь шла об угрозе конфиденциальности персональных данных затронутых лиц и утечка могла привести к серьезным или неприятным последствиям (например, публикация в передаче «Очевидец», попадание данных в распоряжение неизвестного круга лиц - прим. А.К.) для них, количество затронутых лиц было небольшим, а PERH уведомила о происшествии всех субъектов данных, которых это коснулось.
По словам Хауг, PERH также приняла меры, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Поскольку данные были переданы журналисту, источник утечки защищен законом о защите источников информации. «Обязать журналиста раскрыть источник информации возможно только в рамках уголовного производства и лишь в случае определенных правонарушений», - сказала советник по связям с общественностью AKI.
Министр: PERH поступила правильно
Ахти Калликорм также спросил у министра социальных дел и семейного врача с многолетним стажем Кармен Йоллер (Партия реформ), считает ли она оправданной утечку данных и адекватно ли PERH поступила, начав, по сути, охоту на ведьм для поиска виновного в утечке.
«Врачебная тайна для медицинских работников - это нечто совершенно само собой разумеющееся, и подобная утечка данных пациентов в СМИ - неслыханный случай, - подчеркнула она. - После обнаружения утечки PERH поступила правильно: обратилась в Инспекцию по защите данных и уведомила пострадавших».
Поддержка PERH со стороны министра социальных дел, по мнению автора статьи, выглядит так же, как поддержка со стороны Дональда Трампа Владимира Путина, который цинично эксплуатирует вопрос мирного урегулирования в Украине.
Йоллер сказала, что ситуация с PERH очень огорчает ее: «Врачи тоже люди, и осложнения, увы, случаются. Важно выяснить, почему это произошло, и как впредь избежать подобных ситуаций. Я знаю, что больница уже заказала аудит, и что основные причины этих отклонений начали устранять еще несколько лет назад, а в лечебный процесс были внесены улучшения».
Поддержка PERH со стороны министра социальных дел, по мнению автора статьи, выглядит так же, как поддержка со стороны Дональда Трампа Владимира Путина, который цинично эксплуатирует вопрос мирного урегулирования в Украине
Похоже, эстонский пациент сталкивается с круговой порукой в медицинской системе, частью которой является и министр из той же профессиональной среды. В такой ситуации найти в Эстонии по-настоящему независимых и объективных специалистов для рассмотрения дела PERH может быть очень трудно. Поэтому прокуратуре обязательно следует заказать экспертизы у зарубежных экспертов, которые не связаны с местным «болотом» и не имеют здесь личных интересов.
PERH стремится сохранить спокойствие на рабочем месте
Пеэду также отметил, что хоть в прессе и появились пациенты с осложнениями после лучевой терапии, которые, по понятным причинам, возмущены тем, что с ними произошло, на самом деле еще больше пациентов недовольны тем, что их персональные данные были использованы без их согласия. Особенно их возмутило то, что по такому деликатному вопросу с ними связывались посторонние люди, не имеющие отношения к делу. Кроме того, по словам председателя правления PERH, он не видит проблемы в самой процедуре проведения лучевой терапии.
«Онкологическое наблюдение после лечения проводится в соответствии с клиническими рекомендациями, и все пациенты, столкнувшиеся с осложнениями, получили лечение по необходимости ранее и получают его сейчас», - подчеркнул Пеэду.
Что касается аудита лучевой терапии, о котором упоминала Йоллер, то по этому вопросу глава больницы высказался сдержанно: «Мы хотим обеспечить аудиторам лучевой терапии спокойные условия для работы, поэтому пока не даём подробных комментариев об аудите. Со своей стороны могу пообещать, что мы обязательно поделимся результатами аудита с общественностью».
На вопрос о том, не пытается ли PERH с помощью кампании по поискам информатора наказать, например, бывшего сотрудника, онколога Майго Ринера, который критиковал больницу в передаче «Очевидец», Пеэду ответил, что правление больницы не обсуждало Ринера и его высказывания.
«Упомянутый человек не работает в Региональной больнице, и у нас также нет с ним никаких других рабочих отношений. Следовательно, у нас нет необходимости обсуждать этого человека. Нам также не нужно заниматься каким-либо вопросом, связанным с репутацией Майго Ринера. Правление Региональной больницы обсуждало только вопросы лучевой терапии и утечки данных, поскольку именно эти вопросы находятся в зоне ответственности правления», - добавил он.
Присяжный адвокат: охота на ведьм в отношении информатора выглядит некрасиво
В компетенцию Инспекции по защите данных (AKI) действительно входит расследование и рассмотрение дел, связанных с утечкой персональных данных. Как правило, в поле зрения AKI оказываются случаи, когда данные, говоря простым языком, были украдены, и у похитителя могут быть неизвестные злонамеренные планы.
Однако, если говорить о данной ситуации, когда нам неизвестно, кто слил журналисту данные с целью передачи общественности информации, представляющей общественный интерес, то эта ситуация все же очень отличается от обычной утечки. Ни эстонские, ни европейские законы не позволяют требовать от журналиста раскрытия источника. Этого не может сделать ни AKI, ни другие государственные органы.
В противном случае это нанесло бы разрушительный и недопустимый удар по свободе прессы. Государственный суд также подчеркнул, что право на защиту источника информации является абсолютной привилегией журналиста и редакции: законодатель предоставил журналисту право самому решать, раскрывать ли сведения об источнике информации или какую-либо информацию, позволяющую идентифицировать источник.
Когда происходит утечка данных, людей обязательно надо об этом уведомить - в этом плане письмо обычное. Однако для меня более важным вопросом является то, знали ли люди до утечки о существовании такой таблицы. Безусловно, документы не должны покидать пределы больницы, но основное внимание должно быть сосредоточено на том, знали ли пациенты о существовании такого списка, в котором фигурируют их данные.
В письме PERH я не вижу никакой частной слежки, но так называемая охота на ведьм в отношении информатора действительно выглядит некрасиво.
Учитывая, что журналисты с уважением отнеслись к желанию людей, фигурировавших в списке, выступать в передаче анонимно или вовсе не участвовать, а также то, что благодаря этому люди получили информацию, которую иначе не получили бы, совершенно ясно, что именно для таких ситуаций и существуют правила защиты источников и так называемые правила для информаторов.
Без защиты источников и работы журналистов люди, вероятно, никогда бы не получили столь обширной информации о причинах произошедшего с ними. Для обработки слитых персональных данных у СМИ также есть законное основание - это исключение для журналистов, предусмотренное статьей 4 Закона о защите персональных данных. Поэтому я категорически не согласна с утверждением, что журналисты обрабатывали персональные данные незаконно.
Окружной прокурор: мы пересмотрим все известные аналогичные случаи лечения
В настоящее время в производстве Пыхьяской окружной прокуратуры находятся дела о лечении семи пациентов, в рамках которых мы выясняем, была ли при проведении лучевой терапии в Северо-Эстонской региональной больнице допущена врачебная ошибка, подлежащая уголовной ответственности.
Один из этих случаев касается пациента, пострадавшего в результате лечения, по делу которого прокуратура в феврале этого года отказала в возбуждении уголовного дела, придя к выводу на основании имеющейся информации, что возможное преступление было совершено по неосторожности и срок давности по нему истек.
Потерпевший не согласился с точкой зрения прокуратуры и воспользовался возможностью обжаловать это решение в суде. В постановлении, вступившем в силу 21 мая, Таллиннский окружной суд постановил, что производство по данному случаю все-таки следует начать, поскольку нельзя однозначно утверждать, что возможное преступление не было совершено умышленно.
Учитывая точку зрения окружного суда, прокуратура пересмотрит и другие известные ей аналогичные случаи лечения, по которым уголовные дела до настоящего времени не возбуждались.
Это масштабное производство. Известно о нескольких десятках пострадавших пациентов, многие из которых уже ушли из жизни, а возможное преступление в их отношении было совершено много лет назад.
Полиции и прокуратуре предстоит тщательно изучить обстоятельства каждого отдельного случая и рассмотреть возможные правовые решения. Помимо сбора и анализа документальных доказательств, необходимо проконсультироваться с экспертами в соответствующей области. При необходимости мы свяжемся с пострадавшими пациентами или их родственниками.
В уголовных делах, связанных с оказанием медицинской помощи, достижение окончательных уголовно-правовых выводов занимает больше времени по сравнению с обычным ходом расследования. Сфера медицины является специфической и чувствительной из-за особенностей медицинских данных, поэтому выяснение деталей требует тщательного анализа и специальных знаний.
Я понимаю, что пострадавшие пациенты, чье качество жизни ухудшилось, а также близкие пациентов, погибших в результате возможной врачебной ошибки, справедливо ожидают прояснения ситуации. Это, несомненно, также в интересах прокуратуры и полиции.