Акция PERH по поискам виновного в утечке напоминает средневековую охоту на ведьм

Призыв к доносу

Однако PERH не ограничилась лишь уведомлением AKI, а начала самостоятельно искать виновного в утечке. В конце марта больница разослала письма пациентам, проходившим лучевую терапию и упомянутым в Excel-таблице, показанной в программе «Очевидец». В письмах говорилось: «Персональные данные пациентов, находившиеся в распоряжении региональной больницы, стали доступны лицам, не имеющим права их обрабатывать. Медицинская информация пациентов была использована не по прямому назначению».

Перевод приведенного ниже уведомительного письма, присланного PERH

Уважаемый(ая) [имя скрыто],

Мы отправляем Вам это письмо в связи с тем, что Ваши медицинские данные, находившиеся в нашем распоряжении, оказались у лиц, не имеющих права распоряжаться ими. Ниже мы более подробно объясняем обстоятельства произошедшего.

В 2016-2018 годах Вы проходили лечение в нашем центре лучевой терапии, и после лечения у Вас возникли осложнения. Центр лучевой терапии Региональной больницы аккредитован на международном уровне, и анализ таких случаев осложнений входит в работу по обеспечению качества лечения. Осложнения, возникшие у пациентов, фиксируются, анализируются и этот анализ помогает снизить частоту осложнений в будущем.

В 2016-2018 годах для анализа осложнений после лучевой терапии была составлена таблица с данными пациентов. В таблице указывались имя, личный код, возникшее осложнение, время его появления, а также сведения о проведенной лучевой терапии. Такой анализ помогает снизить вероятность осложнений у будущих пациентов.

В январе 2025 года к нам за комментарием по случаям осложнений после лучевой терапии, проведенной в 2016-2018 годах, обратился журналист ERR Михкель Кярмас. К его запросу была приложена таблица с данными пациентов, в которой мы узнали таблицу для анализа качества лечения. По словам журналиста, он связывался со многими пациентами, чьи данные были указаны в этой таблице.

Таким образом, персональные данные пациентов, находившиеся в распоряжении Региональной больницы, стали доступны лицам, которые не имеют права их обрабатывать. Медицинские данные пациентов использовались не по назначению.

Данная таблица находилась на сервере Региональной больницы, доступ к которому имели только ограниченное число лиц. Проверка показала, что копирование таблицы и последующее ее распространение произошло через внутреннюю информационную систему больницы.

Мы полагаем, что кто-то из сотрудников, имевших доступ к данной таблице в рамках своих должностных обязанностей, скопировал ее и передал журналисту. Такое действие привело к нарушению конфиденциальности всех пациентов, чьи данные содержались в таблице, в том числе и Ваших.