Первая из Восточной Европы: Ирья Лутсар получила в Бухаресте премию Билла Маршалла

По словам Ирьи Лутсар, эта награда стала для неё огромной честью - и впервые в истории ее вручают представителю Восточной Европы. «Это действительно очень, очень большая честь! Я безмерно благодарна ESPID и всем своим коллегам, чей вклад в это признание невозможно переоценить», - сказала она.

О том, что именно ей вручат награду на ежегодной конференции, которая в этом году проходит в Бухаресте, Лутсар узнала заранее, однако должна была хранить это в тайне. Получая награду, она выступила с 25-минутным докладом о своей профессиональной жизни. «Это не шутки. Кроме того, нужно было рассказать так, чтобы людям это было интересно», - отметила вирусолог.

Лутсар призналась, что, выйдя к трибуне, почувствовала легкое замешательство: в зале находилось около тысячи человек, а многие следили за мероприятием в интернете. «Я даже не смогла открыть футляр для очков. Хотя я сделала в жизни тысячи презентаций, в какой-то момент просто забыла, какая кнопка переключает слайд - это заняло время», - рассказала она.

На вручении премии Ирья Лутсар выступила с докладом. Фото: Erakogu