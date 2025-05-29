Первая из Восточной Европы: Ирья Лутсар получила в Бухаресте премию Билла Маршалла

Европейское общество детских инфекционных заболеваний (ESPID) вручило сегодня вирусологу и депутату Рийгикогу Ирье Лутсар («Ээсти 200») премию Билла Маршалла в знак признания ее выдающегося вклада в научные исследования в области инфекционных заболеваний.
По словам Ирьи Лутсар, эта награда стала для неё огромной честью - и впервые в истории ее вручают представителю Восточной Европы. «Это действительно очень, очень большая честь! Я безмерно благодарна ESPID и всем своим коллегам, чей вклад в это признание невозможно переоценить», - сказала она.
О том, что именно ей вручат награду на ежегодной конференции, которая в этом году проходит в Бухаресте, Лутсар узнала заранее, однако должна была хранить это в тайне. Получая награду, она выступила с 25-минутным докладом о своей профессиональной жизни. «Это не шутки. Кроме того, нужно было рассказать так, чтобы людям это было интересно», - отметила вирусолог.
Лутсар призналась, что, выйдя к трибуне, почувствовала легкое замешательство: в зале находилось около тысячи человек, а многие следили за мероприятием в интернете. «Я даже не смогла открыть футляр для очков. Хотя я сделала в жизни тысячи презентаций, в какой-то момент просто забыла, какая кнопка переключает слайд - это заняло время», - рассказала она.
Свой доклад Ирья Лутсар начала с истории своей семьи - рассказала о матери, тете и бабушке, которые пережили многое после Второй мировой войны и чье образование было прервано по политическим причинам. «Многие люди за пределами Эстонии подходили ко мне потом и говорили, что у их родителей похожие судьбы. Это растрогало многих до слез», - поделилась Лутсар.
Основное внимание в своем выступлении она уделила теме дозирования антибиотиков и лекарств, опираясь в том числе на свое докторское исследование. «Я старалась показать, что люди могут быть похожи, но если назначать всем одну и ту же дозу - одну таблетку трижды в день - не учитывая, женщина ты или мужчина, худой или полный, серьезно болен или почти здоров, - это может подойти далеко не всем», - объяснила она.
«Я закончила доклад словами о том, что моя карьера подходит к концу, но персонализированное дозирование лекарств только начинает свой путь. Сначала нужно показать, что проблема действительно существует и она реальна - а уже потом искать пути её решения», - добавила Лутсар.
По завершении выступления Ирья Лутсар удостоилась бурных аплодисментов - и по ее словам, это тоже стало большой наградой. «Я уже более 30 лет состою в этом обществе, сотрудничала со многими его участниками, много лет подряд бывала на этих конференциях. Люди знают, кто я такая - и кем я не являюсь. Это тоже очень важно!» - отметила она.
Победу Лутсар планирует отпраздновать ужином, а уже завтра вернуться в Эстонию.