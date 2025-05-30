Касса здоровья: во сколько обходится рождение ребенка

Медстрахование предоставляет бесплатную медицинскую помощь беременным, но каждая медицинская процедура имеет свою цену. В Кассе здоровья подсчитали, сколько государство платит за услуги, необходимые для рождения одного ребенка, пишет аналитик данных Кассы здоровья Ксения Ниглас.
Проживающая в Эстонии женщина, беременность которой подтверждена врачом или акушеркой, имеет право на медстрахование независимо от суммы налогов, уплаченных ею до наступления беременности. Ниже приведены некоторые примеры медицинских расходов на беременность, роды и лечение бесплодия, которые Касса здоровья оплатила медучреждениям в 2024 году.
Беременность
В Эстонии каждый день рождается в среднем 25 детей. В прошлом году к гинекологу или акушерке для наблюдения за беременностью обратилось около 18 000 женщин, а Касса здоровья заплатила за наблюдение за их беременностью более 10 миллионов евро. Более половины этой суммы, или 5,4 млн евро, было направлено на наблюдение нормально протекающей беременности, а пятая часть, или 2,1 млн евро, – на наблюдение беременности с повышенным риском.
Оставшиеся деньги были потрачены на осмотры и тестирование на беременность, а также на пренатальный скрининг. Не все беременности заканчиваются родами и не все достигают стадии необходимого наблюдения. Некоторым беременным из группы высокого риска требовалось и стационарное лечение: в прошлом году таких женщин было 222, и Касса здоровья выплатила за их стационарное лечение 277 000 евро.
Больше всего денег в ходе наблюдения за беременностью тратится на ультразвуковые исследования (УЗИ). В прошлом году было проведено 62 000 УЗИ на сумму более два миллиона евро, что составляет в среднем 3,5 УЗИ на одну беременную. Некоторым из них требовались и более дорогостоящие дополнительные обследования.
Наиболее распространенными осложнениями во время беременности были анемия (1833 женщины), диабет беременных (2021 женщина) и токсикоз (890 женщин).
Роды
В прошлом году медучреждения выставили Кассе здоровья за роды 9105 счетов, общая стоимость которых составила почти 21 миллион евро. В среднем роды обходятся в 2300 евро. Средний возраст роженицы составил 31,4 года (медианный возраст – 32 года).
Из всех рожениц женщины в возрасте до 19 лет включительно составили один процент, а женщины 40 лет и старше - почти семь процентов. Больше всего в прошлом году было спонтанных одноплодных родов: в общей сложности 6707 случаев. Средняя стоимость родов на одну женщину составила 2117 евро.
Одноплодных родов с кесаревым сечением было 1942, из них стоимость плановой операции составила 2500 евро, а экстренной - 3000 евро. Многоплодных родов было 44, средняя стоимость одних многоплодных родов составила 3226 евро.
Меньше всего времени проводят в больнице женщины со спонтанными одноплодными родами - в среднем три дня, тогда как женщины с многоплодными родами через кесарево сечение проводят в больнице больше всего времени (в среднем 6,5 дней). Максимальное пребывание в больнице составило более одного месяца.
В прошлом году отдельные счета за рождение ребенка превысили границу в 10 000 евро: в этих случаях женщинам после родов требовалась интенсивная терапия. Больше всего родов приходится на больницы Таллинна: в прошлом году в Западно-Таллиннской и Восточно-Таллиннской центральных больницах родилось более 2000 детей.
По данным Кассы здоровья, в среднем за месяц происходит 760 родов, однако наблюдается определенная сезонность. Самыми популярными месяцами рождения были июль и март (в обоих родилось более 800 детей), а наименьшее число родов было в декабре (менее 700).
Лечение бесплодия
Касса здоровья финансирует лечение бесплодия до достижения женщиной 40-летнего возраста. В 2024 году услугами по лечению бесплодия воспользовались 1761 раз, их общая стоимость превысила 3,6 млн евро, в среднем около 2000 евро на человека. Средний возраст женщины, нуждающейся в лечении бесплодия, составлял 34,4 года (медианный возраст 35 лет).
Большую часть средств Касса здоровья выплатила за экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В прошлом году было проведено более 1500 процедур, на которые Касса здоровья выплатила 816 000 евро. Далее следует заморозка эмбрионов (453 000 евро) и перенос эмбрионов (442 000 евро).
Касса здоровья также оплачивает процедуры, например, если женщина или мужчина в возрасте до 35 лет нуждаются в химиотерапии или другом лечении, которое может снизить их шансы в будущем стать родителями, и перед лечением, способным нанести вред фертильности, хотят заморозить свои яйцеклетки или сперму. Ежегодно подобные услуги требуются примерно 60 пациентам. Общие расходы Кассы здоровья на заморозку яйцеклеток и спермы составили 62 000 евро.
В 2024 году
- 18 000 женщин прошли наблюдение за беременностью.
- 222 беременным потребовалось стационарное лечение.
- 9105 женщин родили.
- 1761 женщина воспользовалась услугами по лечению бесплодия.
Источник: Касса здоровья.