Касса здоровья: во сколько обходится рождение ребенка

Проживающая в Эстонии женщина, беременность которой подтверждена врачом или акушеркой, имеет право на медстрахование независимо от суммы налогов, уплаченных ею до наступления беременности. Ниже приведены некоторые примеры медицинских расходов на беременность, роды и лечение бесплодия, которые Касса здоровья оплатила медучреждениям в 2024 году.

Беременность

В Эстонии каждый день рождается в среднем 25 детей. В прошлом году к гинекологу или акушерке для наблюдения за беременностью обратилось около 18 000 женщин, а Касса здоровья заплатила за наблюдение за их беременностью более 10 миллионов евро. Более половины этой суммы, или 5,4 млн евро, было направлено на наблюдение нормально протекающей беременности, а пятая часть, или 2,1 млн евро, – на наблюдение беременности с повышенным риском.

Оставшиеся деньги были потрачены на осмотры и тестирование на беременность, а также на пренатальный скрининг. Не все беременности заканчиваются родами и не все достигают стадии необходимого наблюдения. Некоторым беременным из группы высокого риска требовалось и стационарное лечение: в прошлом году таких женщин было 222, и Касса здоровья выплатила за их стационарное лечение 277 000 евро.

Больше всего денег в ходе наблюдения за беременностью тратится на ультразвуковые исследования (УЗИ). В прошлом году было проведено 62 000 УЗИ на сумму более два миллиона евро, что составляет в среднем 3,5 УЗИ на одну беременную. Некоторым из них требовались и более дорогостоящие дополнительные обследования.