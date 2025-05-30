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Пт, 30.05.2025
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Свежее исследование: распространенное снотворное может защитить от тяжелого заболевания

Сон на животе. Фото иллюстративное.

Свежие исследования ученых из США показали, что распространенное снотворное вещество лемборексант может защищать мозг от повреждений, улучшая качество сна и замедляя накопление опасного белка.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature Neuroscience и проведенное учеными Медицинской школы Вашингтонского университета, выявило неожиданное положительное побочное действие распространенного компонента снотворных средств - лемборексанта. Оказалось, что он может защищать мозг от возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В ходе экспериментов на мышах исследователи изучали, как прием лемборексанта влияет на накопление в мозге бета-амилоидов и аномальных тау-белков - веществ, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.

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