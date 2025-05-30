Свежее исследование: распространенное снотворное может защитить от тяжелого заболевания

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature Neuroscience и проведенное учеными Медицинской школы Вашингтонского университета, выявило неожиданное положительное побочное действие распространенного компонента снотворных средств - лемборексанта. Оказалось, что он может защищать мозг от возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В ходе экспериментов на мышах исследователи изучали, как прием лемборексанта влияет на накопление в мозге бета-амилоидов и аномальных тау-белков - веществ, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера.