Сколько курильщиков в Эстонии – и как победить зависимость?

«Половина постоянных курильщиков на самом деле хочет бросить курить, - отметил Ингмар Кург, член правления NNA Suitsuvaba Eesti и консультант, основывающийся на личном опыте. - Многие уже пытались сделать это не раз, но по разным причинам сдавались. Несмотря на это, стоит пробовать снова, ведь отказ от курения сохраняет здоровье - как свое, так и окружающих».

По словам Курга, курильщики часто не решаются попросить совета, и поэтому не начинают путь к отказу от сигарет. «Стыдиться этого не нужно. Я призываю всех курильщиков обращаться за советом к бывшим курильщикам и медицинским работникам, - подчеркнул он. - В Эстонии много людей, которые смогли бросить и готовы открыто рассказать, через какие трудности им пришлось пройти и как они с ними справились. Лучше всего может помочь тот, кто сам прошел через это. Стоит также обратиться за советом к медикам: они не кусаются, разве что могут слегка покритиковать, но поделятся ценными рекомендациями».