Сколько курильщиков в Эстонии – и как победить зависимость?

31 мая отмечался Всемирный день без табака. В этот день всех курильщиков призывают отказаться от этой зависимости, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.
«Половина постоянных курильщиков на самом деле хочет бросить курить, - отметил Ингмар Кург, член правления NNA Suitsuvaba Eesti и консультант, основывающийся на личном опыте. - Многие уже пытались сделать это не раз, но по разным причинам сдавались. Несмотря на это, стоит пробовать снова, ведь отказ от курения сохраняет здоровье - как свое, так и окружающих».