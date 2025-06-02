Эстонка, дважды столкнувшаяся с раком: первый научил меня жить, но я до сих пор не поняла, зачем нужен был второй

Впервые у жительницы Пярну Эне Кукк диагностировали рак перед Рождеством 2016 года - тогда никто не мог объяснить, откуда эти странные боли. Прошло шесть лет, и болезнь снова дала о себе знать: на этот раз у нее обнаружили рак груди. Несмотря на тяжелые испытания, сегодня Эне говорит о жизни с благодарностью и считает, что нельзя откладывать желания на неопределенное «когда-нибудь» - действовать нужно сразу. Она уверена: ее жизнь спасли мобильная маммография и внимательное отношение к своему самочувствию.