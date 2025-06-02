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Эстонка, дважды столкнувшаяся с раком: первый научил меня жить, но я до сих пор не поняла, зачем нужен был второй

Перевод: Ева Ойжинская
Теперь Эне знает, что рак не обязательно означает потерю волос: у нее самой шевелюра стала даже гуще.

Впервые у жительницы Пярну Эне Кукк диагностировали рак перед Рождеством 2016 года - тогда никто не мог объяснить, откуда эти странные боли. Прошло шесть лет, и болезнь снова дала о себе знать: на этот раз у нее обнаружили рак груди. Несмотря на тяжелые испытания, сегодня Эне говорит о жизни с благодарностью и считает, что нельзя откладывать желания на неопределенное «когда-нибудь» - действовать нужно сразу. Она уверена: ее жизнь спасли мобильная маммография и внимательное отношение к своему самочувствию.

В конце 2016 года, когда в офисах шли новогодние корпоративы, Эне Кукк почувствовала, что с ее организмом что-то не так: «Ощущения отличались от обычной боли. Я быстрее уставала, сильнее раздражалась, ощущала пульсирующую боль в низу живота».

Эстонка обратилась к врачу, но обследования ничего не показали: «Анализы крови были в порядке, а я все равно едва держалась на ногах».

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