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Провизор предупреждает: в Эстонии быстро распространяются две опасные для жизни болезни

Перевод: Дмитрий Рая
Вакцинация. Иллюстративное фото

Дифтерия и столбняк могут представлять смертельную опасность, если человек не защищен от них с помощью вакцинации. Хорошая новость заключается в том, что теперь взрослые могут удобно пройти повторную вакцинацию в аптеке - и это совершенно бесплатно.

И дифтерия, и столбняк были известны людям с древних времен. Обе эти болезни вызывают бактерии, выделяющие опасные токсины.

Дифтерия, или круп

Дифтерия – это бактериальная инфекция, возбудителем которой являются штаммы бактерий Corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans и реже C. pseudotuberculosis. Эти бактерии вырабатывают особые белковые соединения – экзотоксины, которые ядовиты для человеческого организма и способны вызывать поражения тканей даже в очень малых количествах. Токсины могут поражать определенные типы клеток и органы, приводя ко множеству осложнений. В зависимости от уровня вакцинации в разных странах летальность дифтерии может достигать 25 процентов, то есть умирает каждый четвертый заболевший. По данным ВОЗ, даже среди невакцинированных людей, получивших лечение, смертность составляет 5-10 процентов, поэтому эта инфекция считается крайне опасной для жизни.

История дифтерии насчитывает не одно столетие. Ее описывали уже в Древнем Египте и Древней Греции, но серьезные эпидемии начались в XVIII веке. В 1735 году в Новой Англии (ныне северо-восток США) произошла вспышка, унесшая жизни детей и даже целых семей. Тогда дифтерию называли детской чумой. У болезни было много разных названий, так как ее возбудитель был неизвестен.

Свое современное наименование заболевание получило благодаря французскому врачу Пьеру Бретонно (1778–1862), который первым назвал его дифтерией. Это слово происходит от греческого «кожа» и отражает образование плотного налета в горле.

В 1883 году швейцарско-немецкий микробиолог Эдвин Клебс впервые обнаружил и описал дифтерийную бактерию, после чего началась эпоха разработки вакцины против дифтерии. В наше время в развитых странах дифтерию встречают редко благодаря массовой вакцинации, однако случаи этой инфекции продолжают регистрироваться в соседних государствах. Это означает, что прививки в детстве и ревакцинация взрослых необходимы для предотвращения новых вспышек заболевания.

Распространение и симптомы дифтерии

Дифтерия – это болезнь человека, то есть единственным носителем инфекции является сам человек. Она передается от человека к человеку через капельки слюны при кашле и чихании, а также через выделения из кожных повреждений или при тесном контакте. Инфекция может распространяться даже от носителя без симптомов. Инкубационный период обычно составляет от двух до пяти дней. Основной сезон заболеваемости в нашем климате – зима и холодное время года. Без лечения человек остается заразным до четырех недель.

Чаще всего болезнь поражает верхние дыхательные пути или кожу, реже – конъюнктиву или слизистые оболочки половых органов. При дыхательной форме дифтерии первые признаки включают боль в горле, кашель, осиплость голоса, увеличенные лимфоузлы и затрудненное глотание. Часто наблюдается и повышение температуры, но обычно она бывает не слишком высокой.

Экзотоксины дифтерии проникают в организм через верхние дыхательные пути, размножаются там и распространяются с кровотоком, вызывая некроз тканей. Из пораженных участков выделяется гнойная жидкость, формируется серовато-белый налет, который сначала появляется на миндалинах. Затем этот налет может распространяться по верхним дыхательным путям и привести к их закупорке. Среди наиболее частых осложнений, связанных с токсином, – миокардит и полинейропатии черепных и периферических нервов. Поскольку возбудитель дифтерии может вызывать отек гортани и удушье, в первую очередь в группе риска находятся дети, у которых воздухоносные пути намного уже, чем у взрослых. Болезнь развивается стремительно и может быть смертельно опасна, поэтому дети и взрослые без прививки при появлении подозрительных симптомов должны немедленно находиться под медицинским наблюдением и лечением.

Профилактика и лечение

Защититься от дифтерии можно только с помощью вакцинации, которая обеспечивает иммунитет при соблюдении схемы прививок. Однако каждые десять лет необходима ревакцинация. Важно знать, что перенесенное заболевание не формирует стойкой защиты, поэтому вакцинироваться нужно сразу после выздоровления. 

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