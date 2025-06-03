Провизор предупреждает: в Эстонии быстро распространяются две опасные для жизни болезни

И дифтерия, и столбняк были известны людям с древних времен. Обе эти болезни вызывают бактерии, выделяющие опасные токсины.

Дифтерия, или круп

Дифтерия – это бактериальная инфекция, возбудителем которой являются штаммы бактерий Corynebacterium diphtheriae, C. ulcerans и реже C. pseudotuberculosis. Эти бактерии вырабатывают особые белковые соединения – экзотоксины, которые ядовиты для человеческого организма и способны вызывать поражения тканей даже в очень малых количествах. Токсины могут поражать определенные типы клеток и органы, приводя ко множеству осложнений. В зависимости от уровня вакцинации в разных странах летальность дифтерии может достигать 25 процентов, то есть умирает каждый четвертый заболевший. По данным ВОЗ, даже среди невакцинированных людей, получивших лечение, смертность составляет 5-10 процентов, поэтому эта инфекция считается крайне опасной для жизни.

История дифтерии насчитывает не одно столетие. Ее описывали уже в Древнем Египте и Древней Греции, но серьезные эпидемии начались в XVIII веке. В 1735 году в Новой Англии (ныне северо-восток США) произошла вспышка, унесшая жизни детей и даже целых семей. Тогда дифтерию называли детской чумой. У болезни было много разных названий, так как ее возбудитель был неизвестен.

Свое современное наименование заболевание получило благодаря французскому врачу Пьеру Бретонно (1778–1862), который первым назвал его дифтерией. Это слово происходит от греческого «кожа» и отражает образование плотного налета в горле.

В 1883 году швейцарско-немецкий микробиолог Эдвин Клебс впервые обнаружил и описал дифтерийную бактерию, после чего началась эпоха разработки вакцины против дифтерии. В наше время в развитых странах дифтерию встречают редко благодаря массовой вакцинации, однако случаи этой инфекции продолжают регистрироваться в соседних государствах. Это означает, что прививки в детстве и ревакцинация взрослых необходимы для предотвращения новых вспышек заболевания.