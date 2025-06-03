Не только похудение: что произойдет с телом, если отказаться от шоколада на месяц

Шоколад не только вкусный, но и полезный. Темный шоколад с высоким содержанием какао богат антиоксидантами, которые замедляют процессы старения. Маленький кусочек этого лакомства стимулирует выработку гормонов счастья и поднимает настроение. Однако при всех его достоинствах специалисты советуют употреблять шоколад умеренно - достаточно одного квадратика в день. А что произойдет, если полностью отказаться от шоколада? Хотя бы на четыре недели?