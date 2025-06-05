Безопасная норма: сколько алкоголя можно пить в течение года

Человеку безопасно выпить лишь один большой бокал вина в год, заявил профессор Дэвид Натт в недавнем эпизоде подкаста Би-би-си. Instant Genius. По его словам, любое превышение этой нормы неизбежно вредит здоровью, поскольку алкоголь - это токсичное вещество. «Если бы алкоголь был изобретен сегодня, он бы не прошел ни одного теста на безопасность», - подчеркнул Натт. Свои утверждения он основывает на научных оценках рисков, которые, по его словам, ясно демонстрируют токсичность алкоголя.