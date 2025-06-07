Советует диетолог: если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, никогда не приносите эти продукты в свой дом

Автор гастробестселлеров и диетолог Дэн Бюттнер посвятил всю свою карьеру исследованиям долголетия, и убежден, что открыл его секреты. Он утверждает, что употребление некоторых продуктов может сократить ваши шансы прожить до 100 лет, и поэтому рекомендует избегать их вообще. Что же это за опасные угощения?
Чтобы жизнь не казалась однообразной и лишенной удовольствий, иногда предаваться мелким грехам совершенно нормально и допустимо - так утешает нас Дэн. Но в качестве небольшого совета он рекомендует употреблять некоторые продукты только вне дома, и вообще не приносить их в дом, чтобы избежать соблазна.