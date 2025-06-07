Советует диетолог: если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, никогда не приносите эти продукты в свой дом

Автор гастробестселлеров и диетолог Дэн Бюттнер посвятил всю свою карьеру исследованиям долголетия, и убежден, что открыл его секреты. Он утверждает, что употребление некоторых продуктов может сократить ваши шансы прожить до 100 лет, и поэтому рекомендует избегать их вообще. Что же это за опасные угощения?