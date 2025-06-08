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Эксперт: дремать в это время — большая ошибка

Перевод: Валерия Ермакова
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Сон важен как для психического, так и для физического благополучия. Даже одна бессонная ночь может привести к усталости, трудностям с концентрацией и раздражительности. Дневной сон не должен быть слишком долгим или происходить в неподходящее время, так как это может нарушить ночной сон.

«После трех часов дня дремать - плохая идея, потому что это может помешать заснуть вечером», - предупреждает специалист по сну Радж Дасгупта. Неправильно подобранное время и продолжительность дневного сна могут нарушить ночной сон и привести к еще более опасному циклу.

Потребность во сне у каждого индивидуальна, но большинству людей нужно от семи до девяти часов сна каждую ночь, чтобы чувствовать себя хорошо. «Слишком поздний дневной сон может нарушить ваши циркадные ритмы, из-за чего будет труднее заснуть ночью», - поясняет Дасгупта.

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