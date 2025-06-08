Эксперт: дремать в это время — большая ошибка

Сон важен как для психического, так и для физического благополучия. Даже одна бессонная ночь может привести к усталости, трудностям с концентрацией и раздражительности. Дневной сон не должен быть слишком долгим или происходить в неподходящее время, так как это может нарушить ночной сон.