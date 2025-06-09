Департамент здоровья обратился к родителям маленьких детей с важным напоминанием

В прошлом году более 100 маленьких детей в Эстонии нуждались в стационарном лечении из-за отравления, и инфолиния предоставила консультации по более чем 1400 случаям, связанным с детьми в возрасте до четырех лет.

Хотя количество отравлений у маленьких детей, которым потребовалось стационарное лечение, за последние годы сократилось, рост количества обращений на инфолинию 16662 показывает, что работа по повышению осведомленности и профилактике по-прежнему необходима.

«Причины большинства отравлений часто просты и связаны с человеческими ошибками - перепутаны лекарства, химикаты оставлены в доступном месте или ребенок положил в рот оброненную никотиновую подушечку», - объясняет Маре Одер, руководитель отдела информации об отравлениях Департамента здоровья.

Ребенок не может отличить цветную конфету от опасных лекарств

Маленькие дети познают мир с помощью своих чувств - они трогают, пробуют на вкус и кладут в рот почти все, что попадется им под руку.

«Хотя заботливые родители, как мы надеемся, держат дома все опасные вещества вне досягаемости детей, на садовой вечеринке, в поездке, в лагере или в доме бабушки и дедушки, ситуация может выйти из-под их контроля», - описывает Одер.