Список льготных лекарств расширяется

Целью изменения является обновление условий предоставления льгот на лекарства в соответствии с новыми клиническими рекомендациями, достигнутыми ценовыми соглашениями и реальными потребностями пациентов.

В список льготных препаратов добавлены несколько новых лекарств для лечения редких заболеваний, стоимость которых теперь будет покрываться Кассой здоровья.

«Это хорошая новость, поскольку лекарства от редких заболеваний, как правило, очень дорогие, и до сих пор пациенты были вынуждены платить за них в основном сами или полагаться на пожертвования», - заявила министр социальных дел Кармен Йоллер.

В качестве примера она привела препарат восоритид, ранее компенсируемый при поддержке Фонда помощи детям, который используется для лечения ахондроплазии. «Теперь этот препарат будет доступен с 100% скидкой для семи детей в Эстонии, нуждающихся в этом лечении», - отметила Йоллер. Она добавила, что лечение трех редких заболеваний - ахондроплазии, эозинофильного гранулематоза с полиангиитом и гиперэозинофильного синдрома - будет полностью компенсироваться государством.

Существенное изменение касается также пациентов с остеопорозом (истончением костной ткани). Если ранее скидка 75% предоставлялась только тем, у кого уже был перелом, то с июля она распространяется и на тех, у кого высокий риск перелома. Это решение основано на новых рекомендациях, согласно которым лечение следует начинать до возникновения переломов. Благодаря изменениям помощь при лечении остеопороза ежегодно смогут получить до 1000 новых пациентов. Это приведет к снижению числа переломов в будущем, улучшению качества жизни и сокращению затрат системы здравоохранения в целом.

Постановление также вносит уточнения в порядок установления предельных цен на лекарства и заключения ценовых соглашений, удаляет из перечня препараты, которые больше не представлены на рынке Эстонии, а также обновляет информацию о действующих регистрациях и производителях.

Впервые в список будут включены аминокислотные смеси для младенцев, имеющие строго определенный состав и предназначенные для детей с аллергией на белок коровьего молока - таких в Эстонии более 100.