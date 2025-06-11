ГРАФИК Люди массово обращаются в ЭМО из страха, что в других местах не получат помощи

В течение двух месяцев этого года PERH проводила опрос среди пациентов, которые по состоянию здоровья не нуждались в срочной помощи - их относили к зеленой или синей, то есть самой легкой, категории по системе триажа. Их спрашивали, почему они пришли именно в отделение неотложной помощи (ЭМО).

Оказалось, что примерно каждый пятый из чуть более тысячи опрошенных боялся, что не сможет попасть на прием к семейному врачу в разумные сроки или не получит у него необходимую помощь. А небольшая часть опрошенных призналась, что просто не знала, куда еще обращаться со своей проблемой, кроме как в ЭМО.