ГРАФИК Люди массово обращаются в ЭМО из страха, что в других местах не получат помощи

Согласно опросу Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), почти половина пациентов, которые самостоятельно приходят в отделение неотложной помощи, делают это не из-за надежды получить помощь быстрее, чем у семейного врача, а потому что считают неожиданно возникшую проблему со здоровьем достаточно серьезной и требующей немедленного вмешательства.
В течение двух месяцев этого года PERH проводила опрос среди пациентов, которые по состоянию здоровья не нуждались в срочной помощи - их относили к зеленой или синей, то есть самой легкой, категории по системе триажа. Их спрашивали, почему они пришли именно в отделение неотложной помощи (ЭМО).