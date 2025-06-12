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«​Я считаю это необходимым, и страшно представить, что мой ребенок сможет отказаться»: как обновление закона повлияет на вакцинацию детей?

Перевод: Ева Ойжинская
Согласно рекомендации ВОЗ, для предотвращения распространения тяжелых заболеваний охват вакцинацией среди детей должен составлять 95 процентов, а в случае некоторых болезней - 90 процентов.

Министерство социальных дел намерено обновить Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS), включая раздел, касающийся вакцинации.

Среди прочего, в министерстве считают, что детей можно было бы вакцинировать без согласия родителей, если сам ребенок этого хочет и, по мнению школьной медсестры, достаточно хорошо понимает суть вопроса. Если сейчас родитель, который согласен на вакцинацию ребенка, должен отправить школьной медсестре соответствующее подтверждение, то в будущем это требование может распространяться только на тех, кто не разрешает делать прививку.

«Также станет проще привлекать школьных медсестер и других медицинских работников к вакцинации, что позволит быстрее реагировать и более эффективно сдерживать вспышки заболеваний», - сообщило Министерство социальных дел.

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