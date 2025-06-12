Я считаю это необходимым и страшно представить, что однажды мой ребенок может отказаться: как обновление закона повлияет на вакцинацию среди детей?

Среди прочего, в министерстве считают, что детей можно было бы вакцинировать без согласия родителей, если сам ребенок этого хочет и, по мнению школьной медсестры, достаточно хорошо понимает суть вопроса. Если сейчас родитель, который согласен на вакцинацию ребенка, должен отправить школьной медсестре соответствующее подтверждение, то в будущем это требование может распространяться только на тех, кто не разрешает делать прививку.