Сколько и зачем нужно пить воды, чтобы начать терять лишний вес?

Пить воду необходимо - в этом, надеемся, никто не сомневается. Вода поддерживает работу всех функций организма, способствует пищеварению, улучшает тонус кожи и многое другое. Но сколько воды нужно пить, если цель - избавиться от лишних килограммов? Оказывается, это количество не так велико, как можно было бы подумать.
Может ли обычный стакан воды стать важным оружием в борьбе с лишним весом? Эксперты ссылаются на ряд научных исследований, которые подтверждают: употребление воды, особенно перед приемом пищи, действительно может способствовать снижению веса и улучшению общего состояния здоровья.