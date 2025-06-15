Сколько и зачем нужно пить воды, чтобы начать терять лишний вес?

Пить воду необходимо - в этом, надеемся, никто не сомневается. Вода поддерживает работу всех функций организма, способствует пищеварению, улучшает тонус кожи и многое другое. Но сколько воды нужно пить, если цель - избавиться от лишних килограммов? Оказывается, это количество не так велико, как можно было бы подумать.