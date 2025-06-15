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Сколько и зачем нужно пить воды, чтобы начать терять лишний вес?

Перевод: Сергей Светлов
Иллюстративное фото.

Пить воду необходимо - в этом, надеемся, никто не сомневается. Вода поддерживает работу всех функций организма, способствует пищеварению, улучшает тонус кожи и многое другое. Но сколько воды нужно пить, если цель - избавиться от лишних килограммов? Оказывается, это количество не так велико, как можно было бы подумать.

Может ли обычный стакан воды стать важным оружием в борьбе с лишним весом? Эксперты ссылаются на ряд научных исследований, которые подтверждают: употребление воды, особенно перед приемом пищи, действительно может способствовать снижению веса и улучшению общего состояния здоровья.

1. Вода перед едой создает чувство сытости

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