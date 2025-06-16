Летом подростки могут вакцинироваться от вызывающего рак вируса в центрах семейных врачей

Это важный шаг в защите здоровья молодых людей, поскольку в летние месяцы вакцинация в школе невозможна. Если обычно школьников обычно вакцинирует школьная медсестра в школе, то этим летом центры семейной медицины проверяют свою готовность принимать молодых людей для проведения вакцинации от ВПЧ. Так можно гарантировать, что переход из школы во взрослую жизнь не прервет для них доступ к бесплатной защите от ВПЧ.

Вакцинация от ВПЧ проводится бесплатно для молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет (включительно). Для вакцинации детей младше 18 лет требуется согласие родителей, а по достижению 18 лет они могут принять решение самостоятельно. Вакцина вводится однократно. Лица, не входящие в регистр семейного врача, также могут пройти вакцинацию для защиты от ВПЧ – это означает, что для повышения доступности вакцины прививку позволяют сделать и тем, кому подходит месторасположение центра семейной медицины, но кто при этом не входит в регистр конкретного семейного врача.

«Я воспользовался этой возможностью в школе. Я думаю, что вакцинация – это самое простое, что я могу сделать для своего здоровья. Если это бесплатно и надежно, почему бы не воспользоваться этой возможностью? - говорит 17-летний Мартен Тоовис из Государственной гимназии Кохтла-Ярве. - Я призываю своих сверстников больше спрашивать о вакцинах – будь то у школьной медсестры, семейной медсестры или у семейного врача».