Летом подростки могут вакцинироваться от вызывающего рак вируса в центрах семейных врачей

Касса здоровья в сотрудничестве с Союзом семейных врачей Эстонии открывают новую возможность: этим летом молодые люди в возрасте 12–18 лет могут пройти вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) не только в школе, но также и в центрах семейной медицины.
Это важный шаг в защите здоровья молодых людей, поскольку в летние месяцы вакцинация в школе невозможна. Если обычно школьников обычно вакцинирует школьная медсестра в школе, то этим летом центры семейной медицины проверяют свою готовность принимать молодых людей для проведения вакцинации от ВПЧ. Так можно гарантировать, что переход из школы во взрослую жизнь не прервет для них доступ к бесплатной защите от ВПЧ.
Вакцинация от ВПЧ проводится бесплатно для молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет (включительно). Для вакцинации детей младше 18 лет требуется согласие родителей, а по достижению 18 лет они могут принять решение самостоятельно. Вакцина вводится однократно. Лица, не входящие в регистр семейного врача, также могут пройти вакцинацию для защиты от ВПЧ – это означает, что для повышения доступности вакцины прививку позволяют сделать и тем, кому подходит месторасположение центра семейной медицины, но кто при этом не входит в регистр конкретного семейного врача.
«Я воспользовался этой возможностью в школе. Я думаю, что вакцинация – это самое простое, что я могу сделать для своего здоровья. Если это бесплатно и надежно, почему бы не воспользоваться этой возможностью? - говорит 17-летний Мартен Тоовис из Государственной гимназии Кохтла-Ярве. - Я призываю своих сверстников больше спрашивать о вакцинах – будь то у школьной медсестры, семейной медсестры или у семейного врача».
ВПЧ (вирус папилломы человека) наиболее известен как причина рака шейки матки, но меньше знают, что ВПЧ также может вызывать несколько других видов рака – таких как рак области рта и глотки, рак вульвы, рак полового члена и рак ануса. Поэтому мальчики и мужчины также подвержены рискам из-за заражения ВПЧ.
«К сожалению, Эстония является одним из лидеров в Европе по количеству случаев рака, вызванного ВПЧ. Мы, семейные врачи, чувствуем ответственность за то, чтобы помочь изменить эту статистику. Вакцинация – это простой, безопасный и эффективный способ защитить молодых людей от развития тяжелых заболеваний», – подчеркивает доктор Элле-Малль Садрак, Союз семейных врачей Эстонии.
«Летний сезон дает дополнительную возможность молодым людям, не прошедшим вакцинацию на ВПЧ в школе, сделать прививку бесплатно до достижения ими 19-летия – это единственный способ предотвратить реальное развитие рака», - добавляет Садрак.
ВПЧ – это вирус, который передается от человека к человеку и может вызывать доброкачественные изменения на коже (например, бородавки) и на слизистых оболочках (например, генитальные бородавки). Некоторые типы вируса папилломы человека также могут вызывать злокачественные опухоли в области половых органов и полости рта.
При заражении вирусом папилломы в клетках могут происходить изменения, которые в дальнейшем могут развиться в предраковые состояния и рак шейки матки. Клеточные изменения происходят в течение более длительного периода времени. Обычно это длительный процесс и может занять от 10 до 25 лет. В течение жизни четыре из пяти человек заражаются ВПЧ.
«Касса здоровья как организатор государственной программы вакцинации, убеждены, что возможность пройти вакцинацию должна быть там, где молодым людям проще это всего сделать – будь это школа или кабинет семейного врача. Вакцина против ВПЧ – это эффективная защита от нескольких серьезных заболеваний, и мы стремимся обеспечить доступность вакцины и ее своевременное использование», – подчеркивает Ханна Йяэ, руководитель услуг по вакцинации Кассы здоровья.
Почему это важно?
Вирус папилломы человека может вызывать несколько форм рака как у мужчин, так и у женщин, включая рак шейки матки, области рта и глотки, ануса и полового члена. Согласно данным Института развития здоровья в Эстонии ежегодно диагностируется более 200 случаев рака из-за ВПЧ, а за последние 25 лет, например, число случаев рака ротоглотки выросло в четыре раза, а число случаев рака ануса удвоилось.
Статистика Департамента здоровья показывает, что осведомленность целевой группы о вирусе папилломы человека по-прежнему нуждается в улучшении:
- Охват вакцинацией от ВПЧ среди 12-18-летних составляет 44,4%.
- Охват вакцинацией от ВПЧ среди 18-летних составляет 20,2%.
Для улучшения распространения информации Касса здоровья рассылает СМС-напоминания родителям детей и молодых людей целевой группы.
Вакцинация помогает предотвратить рак, связанный с ВПЧ, но также важно проходить и регулярные бесплатные профилактические скрининговые обследования, если для человека наступил год соответствующего скрининга. На скрининговые обследования на рак шейки матки приглашаются женщины в возрасте от 30 до 65 лет через каждые пять лет.
Как можно пройти вакцинацию?
- Обратитесь в центр семейной медицины и запишитесь на вакцинацию.
- Запишитесь на вакцинацию на интернет-сайте Портала здоровья (www.terviseportaal.ee).
- При необходимости обратитесь для получения дополнительной информации к семейному врачу, семейной медсестре или позвоните на консультационный телефон семейных врачей 1220.
- Подробную информацию можно прочитать на сайте государственной системы вакцинации www.vaktsineeri.ee/hpv.