Потепление климата удлиняет сезон весенней аллергии: что делать?

Изменения климата влияют на смену времен года: на северном полушарии растения начинают цвести всё раньше, сообщает MSN.com.

Потепление климата удлиняет весенний сезон аллергии

Всемирная аллергологическая организация еще в 2015 году предупреждала, что климатические перемены делают сезон пыльцы более продолжительным, сроки его начала смещаются на более ранние, а течение становится тяжелее. В США период пыления начался на двадцать дней раньше и заканчивается на десять дней позже, чем раньше. Это значит, что сезон страданий аллергиков теперь почти на месяц длиннее, чем десятилетия назад.

В результате все больше людей обращаются к врачам с жалобами на насморк, зудящие и слезящиеся глаза, а также зуд в носу, отмечает The Register Guard.

Как облегчить дыхание при аллергии?

Для промывания носа можно использовать слабый солевой раствор – такой совет по сезонной аллергии даёт kutopeka.com.

Это отличный способ удалить из носа пыльцу, пыль и другие частицы, а также очистить носовые ходы.

Безрецептурные препараты от аллергии, такие как Claritin и Zyrtec, очень эффективны. Они уменьшают иммунную реакцию организма, которая вызывает неприятные симптомы.

Также важно по возможности снизить количество пыльцы в доме:

• протирайте поверхности пылесосом или влажной тряпкой, чтобы уменьшить количество аллергенов в воздухе;

• стирайте постельное бельё и, по возможности, другие текстильные изделия раз в неделю в горячей воде, чтобы удалить аллергены. Не сушите белье на улице;

• используйте воздухоочиститель с HEPA-фильтром и держите окна закрытыми в дни, когда содержание пыльцы на улице особенно велико;

• Проверяйте наличие плесени в ванных комнатах, подвалах и вентиляционных системах. Плесень может усиливать симптомы аллергии;

• Следите за ежедневным уровнем пыльцы и ограничивайте пребывание на улице при его повышенных показателях.