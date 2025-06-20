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Ученые разработали вакцину против грибковых заболеваний

Перевод: Дмитрий Рая
Вакцинация. Иллюстративное фото

Американские ученые разработали вакцину, которая вскоре может помочь предотвратить не только опасные для жизни грибковые инфекции, но и распространенное заболевание, от которого страдают многие женщины.

Ученые Университета Джорджии (США) создали экспериментальную вакцину, которая может эффективно защищать от дрожжевого грибка Candida albicans. Этот грибок является частью нормальной микрофлоры человека — его можно обнаружить на коже, в ротовой полости, желудочно-кишечном тракте и на наружных половых органах здоровых людей.

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