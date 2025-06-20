Ученые разработали вакцину против грибковых заболеваний

Ученые Университета Джорджии (США) создали экспериментальную вакцину, которая может эффективно защищать от дрожжевого грибка Candida albicans. Этот грибок является частью нормальной микрофлоры человека — его можно обнаружить на коже, в ротовой полости, желудочно-кишечном тракте и на наружных половых органах здоровых людей.