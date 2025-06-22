ДЫМ БЕЗ ОГНЯ EVALI – новое и очень опасное заболевание легких: добралось ли оно до Эстонии и кто в группе риска?

Тем не менее, пульмонологи становятся все более осведомленными о рисках, связанных с курением э-сигарет, а также о том, что мы все еще слишком мало знаем о долгосрочном влиянии электронных сигарет на заболевания легких.

С чего все началось?

Об EVALI стало широко известно в 2019 году, когда в США началась эпидемия, связанная в основном с использованием э-сигарет на основе жидкостей, содержащих ТГК (тетрагидроканнабинол), особенно тех, в составе которых был ацетат витамина Е.

Уже к концу 2019 года количество случаев EVALI в США стало снижаться, что связывают с ростом информированности общества, изъятием ацетата витамина Е из продукции и мерами правоохранительных органов против нелегального рынка. По сей день в США продолжают регистрироваться новые госпитализации из-за EVALI, однако их число значительно ниже, чем в разгар эпидемии.

В Европе случаи EVALI встречаются значительно реже, чем в США. Известно лишь о единичных случаях, многие из которых были связаны либо с американскими путешественниками, либо были импортированными случаями.