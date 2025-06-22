ДЫМ БЕЗ ОГНЯ EVALI – новое и очень опасное заболевание легких: добралось ли оно до Эстонии и кто в группе риска?

Массовое увлечение молодежи электронными сигаретами повлекло за собой появление новой и опасной легочной болезни EVALI (E-cigarette and vaping use-associated lung injury), которая в отдельных случаях может привести к смерти.
Rus.Positmees поговорил с руководителем Центра пульмонологии в составе Клиники внутренних болезней Северо-Эстонской региональной больницы Пилле Мукк и выяснил, были ли зарегистрированы случаи этого заболевания в Эстонии, каковы его симптомы и насколько оно вообще опасно.
Легко спутать с другими болезнями
В Эстонии пока нет официальной информация о диагностированных и зарегистрированных случаях E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury (EVALI), то есть о поражениях легких, связанных с использованием электронных сигарет или вейпов, как это было описано в США или других странах.
«В практике пульмонологов были единичные случаи, когда среди возможных причин серьезного поражения легких рассматривалось и употребление э-сигарет. У меня тоже был молодой пациент с тяжелой дыхательной недостаточностью, в развитии заболевания которого наиболее вероятной причиной мы сочли курение неустановленного вещества», - говорит Мукк.
По ее словам, диагностика EVALI основана на методе исключения, и недостаточное диагностирование подобных случаев возможно, поскольку информированность о заболевании все еще недостаточно высока, а его симптомы можно спутать с другими болезнями легких. Врачу часто бывает непросто получить информацию о вейпинге пациента и конкретной жидкости, использующейся в электронной сигарете.
«Не существует ни одного специфического диагностического теста, который бы определял EVALI. Кроме того, радиологические изменения на компьютерной томографии могут проявляться лишь спустя до 90 дней после употребления электронной сигареты. Поэтому понятно, что при столь неспецифической клинической картине установить причинно-следственную связь впоследствии бывает затруднительно», - объясняет врач.
Тем не менее, пульмонологи становятся все более осведомленными о рисках, связанных с курением э-сигарет, а также о том, что мы все еще слишком мало знаем о долгосрочном влиянии электронных сигарет на заболевания легких.
С чего все началось?
Об EVALI стало широко известно в 2019 году, когда в США началась эпидемия, связанная в основном с использованием э-сигарет на основе жидкостей, содержащих ТГК (тетрагидроканнабинол), особенно тех, в составе которых был ацетат витамина Е.
Уже к концу 2019 года количество случаев EVALI в США стало снижаться, что связывают с ростом информированности общества, изъятием ацетата витамина Е из продукции и мерами правоохранительных органов против нелегального рынка. По сей день в США продолжают регистрироваться новые госпитализации из-за EVALI, однако их число значительно ниже, чем в разгар эпидемии.
В Европе случаи EVALI встречаются значительно реже, чем в США. Известно лишь о единичных случаях, многие из которых были связаны либо с американскими путешественниками, либо были импортированными случаями.
Случаи в Европе
Первый известный смертельный случай, связанный с EVALI в Европе, был зафиксирован в Бельгии в 2019 году: 18-летний парень скончался после использования электронной сигареты с никотином и каннабидиолом (CBD). Единичные случаи также были описаны в Дании, Франции и Великобритании.
«На сегодняшний день я не смогла найти информацию о зарегистрированных случаях EVALI в Латвии и Литве, и мы с коллегами это не обсуждали», - говорит Мукк.
В Эстонии запрещено продавать и распространять жидкости для электронных сигарет, содержащие ТГК (тетрагидроканнабинол), а также жидкости с ацетатом витамина Е. ТГК считается наркотическим веществом, и его хранение, продажа и распространение запрещены как в обычных сигаретах, так и в электронных, объясняет врач.
«Ацетат витамина E, который был связан с случаями EVALI в США, не допущен к использованию в составах жидкостей для электронных сигарет, продающихся в Эстонии. На черном рынке это вещество используют для увеличения объема жидкостей с ТГК, однако в Эстонии это запрещено, а официально продающиеся жидкости проходят обязательный лабораторный контроль, что позволяет исключить наличие опасных веществ, в том числе ацетата витамина E», - продолжает врач-пульманолог.
Она отмечает, что в Эстонии в отношении жидкостей для электронных сигарет установлены дополнительные ограничения: разрешены только табачный и ментоловый вкус, а концентрация никотина не может превышать 20 мг/мл.
«Жидкости для электронных сигарет, продающиеся в официально контролирующихся торговых точках, не должны содержать ТГК или ацетата витамина E. Гарантировать безопасность жидкостей, приобретенных на черном рынке, невозможно, поэтому специалисты Департамента здоровья также в Эстонии предостерегают от покупок у нелегальных продавцов», - предупреждает она.
Болезнь молодежи
Действительно заболевание EVALI особенно распространено среди молодых людей, поскольку именно они чаще всего используют электронные сигареты.
«Кроме того, мозг молодых людей продолжает формироваться, из-за чего они более чувствительны к воздействию вызывающих зависимость веществ, таких как никотин и ТГК. При этом знания подростков о реальных опасностях вейпинга зачастую остаются недостаточными», - объясняет Мукк.
Использование электронных сигарет и устройств для вейпинга может приводить к повреждению легочной ткани (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury, или EVALI).
До конца установить, какие именно компоненты жидкостей для электронных сигарет вызывают тот или иной тип воспаления, пока невозможно.
«Однако есть основания полагать, что существует связь между EVALI и ацетатом витамина E, который является синтетической формой витамина E. Производители могут добавлять это вещество в жидкости, содержащие ТГК (тетрагидроканнабинол). ТГК - это основное химическое вещество, содержащееся в марихуане и вызывающее опьянение. Ацетат витамина Е безопасен для приема внутрь или нанесения на кожу, но при нагревании и вдыхании через испарение он может вызвать повреждение легких», - рассказывает доктор.
Риск развития EVALI в первую очередь увеличивают жидкости для вейпов, приобретенные из неофициальных источников. Кроме того, риски могут повысить различные масла, растворители, летучие органические соединения, тяжелые металлы и другие добавки, которые особенно часто встречаются в поддельных или продающихся на черном рынке товарах.
Пугающие последствия
«В случае EVALI речь идет о серьезном воспалительном поражении легких, для которого характерны диффузное альвеолярное повреждение, организующаяся пневмония, липоидная пневмония, реже - другие воспалительные или фиброзирующие процессы. Заболевание может развиваться стремительно и протекать остро либо формироваться постепенно, то есть иметь подострое течение», - отмечает Мукк.
Она добавляет, что большинству пациентов требуется госпитализация, включая интенсивную терапию, а в самых тяжелых случаях болезнь может привести к летальному исходу.
О симптомах
Симптомы EVALI очень похожи на проявления многих других заболеваний дыхательных путей, таких как пневмония, бронхит и вирусные инфекции.
Симптомы EVALI могут развиваться быстро (от нескольких дней до нескольких недель) и часто напоминают пневмонию или гриппоподобное состояние.
Наиболее распространенными являются респираторные симптомы (кашель, одышка, боль в груди), однако примерно у половины пациентов наблюдаются и симптомы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея).
Поскольку эти респираторные проявления типичны для многих легочных болезней, связь с вейпингом не всегда становится сразу очевидной. Поэтому особенно важно, чтобы человек при появлении жалоб сам задумался о возможном риске, связанном с вейпингом, и обязательно сообщил врачу о своей вредной привычке.
«Лечение EVALI направлено на подавление воспалительного процесса с помощью глюкокортикостероидов, поддержание дыхательной функции (при необходимости - кислородная и вентиляционная поддержка), а также предотвращение инфекций и лечение осложнений. Лечение в первую очередь зависит зависит от степени поражения легких, а также от наличия у пациента других хронических заболеваний. У пожилых людей риск смертельного исхода выше», - заявляет Мукк.
EVALI может привести к необратимым повреждениям легких. Долгосрочные риски для здоровья пока остаются неясными, поэтому каждому такому пациенту требуется длительное наблюдение у пульмонолога.
Лучше не курить вообще
По данным современных научных исследований и мнению экспертов, как обычные, так и электронные сигареты наносят вред легким, однако степень их воздействия и характер повреждения различаются.
«Обычные сигареты содержат тысячи химических веществ, многие из которых известны как канцерогены и вызывают тяжелые заболевания, такие как рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сердечно-сосудистые заболевания и инсульт. Табачный дым вызывает раздражение дыхательных путей, хроническое воспаление, повреждение слизистой оболочки и разрушение стенок альвеол, что со временем приводит к необратимым легочным болезням, таким как хроническая обструктивная болезнь легких», - напоминает Мукк.
Курение также существенно связано с развитием и прогрессированием рака легких и других опухолей органов дыхания.
По словам врача-пульмонолога, пар электронных сигарет содержит меньше токсичных веществ, чем сигаретный дым, однако также включает в себя ряд вредных химикатов (например, диацетил, формальдегид, тяжелые металлы, летучие органические соединения), которые могут вызывать пневмонию, облитерирующий бронхиолит («попкорновые легкие»), липоидную пневмонию и другие поражения легких.
«Исследования показывают, что использование электронных сигарет повышает риск развития заболеваний органов дыхания, например, астмы, хронического бронхита, ХОБЛ, по сравнению с теми, кто не курит вообще, однако этот риск в целом ниже, чем при употреблении обычных сигарет. Тем не менее, электронные сигареты нельзя считать безвредными», - подчеркивает Мукк.
Важно отметить, что долгосрочные последствия использования э-сигарет могут проявиться только спустя годы, поэтому их применение требует осторожности. «Единственно допустимое применение электронных сигарет - в качестве временного продукта, содержащего никотин, при отказе от курения», - заявляет доктор.
Независимо от вреда, наносимого легким, нельзя забывать и о негативном действии самого никотина на организм, независимо от того, как токсичные вдыхаемые вещества влияют на легочную ткань.
«Никотин - это нейротропный яд, который вызывает сильную и быструю зависимость, повреждает нервную и сердечно-сосудистую системы, повышает риск инсульта и инфаркта, может негативно сказываться на развитии мозга и оказывает токсическое действие на плод», - говорит Мукк. В то время как никотин кратковременно оказывает стимулирующее влияние, длительное его употребление приводит к ухудшению здоровья и формированию зависимости.
«С точки зрения сохранения здоровья лучший выбор - вообще не курить и не использовать вейпы. Как пульмонолог, я не могу найти ни одной веской причины курить», - заключила врач.
Курит каждый пятый взрослый
По данным Института развития здоровья, в 2024 году распространенность курения в Эстонии была немного выше среднего показателя по Европейскому союзу: курят 18,9% жителей страны. Из них 13,5% выкуривают в день меньше 20 сигарет, а 5,4% - более 20. Среди мужчин курит чуть больше четверти, среди женщин - 13,5%. В последние годы доля ежедневных курильщиков в Эстонии снижается, однако одновременно растет популярность электронных сигарет, особенно среди молодежи.
Таким образом, в 2024 году можно оценить, что примерно каждый пятый взрослый житель Эстонии курит, а уровень курения в стране остается немногим выше среднего по Европе.