Провизор: почему дорожную аптечку не следует оставлять в машине

Сборы к путешествию требует тщательной подготовки, включающей в себя и комплектацию дорожной аптечки, которая может прийти на помощь в случае неотложных проблемах со здоровьем. Какие средства первой помощи следует взять с собой, а что оставить дома?
Аптечку первой помощи для путешествий следует собирать с учетом особенностей именно этого лета, но в целом, как считает провизор Тырваской центральной аптеки Benu Вирге Сокк, следует выбирать такие препараты, чтобы быть готовыми к укусам насекомых, появлению ссадин и царапин, а также к солнечным и бытовым ожогам, которые могут возникнуть неожиданно: например, во время готовки шашлыка на гриле.
«К тому же эстонское лето часто приносит нам более дождливую и прохладную погоду, поэтому совсем неудивительно, когда в середине лета в аптеку приходит человек с болью в горле, насморком или кашлем, - говорит аптекарь. - Вот почему определяющее слово для правильно собранной дорожной аптечки - это универсальность».
По словам аптекаря, самое главное - исходить из потребностей семьи: «В аптечке должны быть обезболивающие, солнцезащитный крем, обязательно какие-то средства для промывания ран, бинты, простые пластыри, да и пластыри от мозолей тоже не помешают». По словам провизора, важно также быть готовыми к различным проблемам с желудком, возникновение которых во многом зависит от мастерства приготовления шашлыка. А если все-таки после застолья случилась диарея или рвота, то подходящим лекарством для этих случаев является Энтеросгель.
Для семей, путешествующих с маленькими детьми, как отмечает Сокк, в дополнение к вышеперечисленным средствам также необходимыми являются репелленты от насекомых, средства от укусов насекомых, солнцезащитный крем и влажные салфетки - все эти средства помогают родителям сохранять душевное спокойствие в случае частых проблем.
При покупке лекарств необходимо также учитывать пункт назначения
Путешествуя по стране или за границу, необходимо учитывать те условия, которым отвечает обслуживающая инфраструктура в стране или месте назначения. Аптеки во многих сельских районах зачастую не работают каждый день, поэтому может получиться так, что достижимость элементарной первой помощи станет неожиданно затруднительным. В некоторых странах Западной Европы аптеки также закрыты по воскресеньям или работают только в течение ограниченного времени.
«В таком случае потребность в лекарствах и средствах первой помощи, безусловно, следует оценивать более критически, - подчеркивает Сокк. - Пациентам с хроническими заболеваниями обязательно следует подумать о том, есть ли у них запас рецептурных препаратов на случай изменений планов в поездке или возникновения другой непредвиденной ситуации».
Весьма удобно иметь в машине запас различных лекарств, чтобы воспользоваться ими при необходимости во время путешествия на машине по Эстонии или даже по Европе, но при этом, по словам Сокк, такой подход может быть неправильным и даже опасным. «Я бы вообще не рекомендовал хранить лекарства в машине. Ведь жара, влажность, холод - все это неподходящие условия для хранения лекарств», - подчеркивает провизор.
«Я также хотела бы отметить, что лекарственные препараты не следует хранить на подоконнике, где они могут подвергаться воздействию прямого солнечного света. Лекарствам нужна комнатная температура и нормальная влажность. Лучше всего хранить их в шкафу или ящике, так как некоторые рецептурные препараты особенно чувствительны к перепаду температуры и свету», - заключает аптекарь, указывая, что, прибывая в пункт назначения вашего путешествия на машине, лекарства следует забрать с собой из салона автомобиля.