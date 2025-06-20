Провизор: почему дорожную аптечку не следует оставлять в машине

При покупке лекарств необходимо также учитывать пункт назначения

Путешествуя по стране или за границу, необходимо учитывать те условия, которым отвечает обслуживающая инфраструктура в стране или месте назначения. Аптеки во многих сельских районах зачастую не работают каждый день, поэтому может получиться так, что достижимость элементарной первой помощи станет неожиданно затруднительным. В некоторых странах Западной Европы аптеки также закрыты по воскресеньям или работают только в течение ограниченного времени.

«В таком случае потребность в лекарствах и средствах первой помощи, безусловно, следует оценивать более критически, - подчеркивает Сокк. - Пациентам с хроническими заболеваниями обязательно следует подумать о том, есть ли у них запас рецептурных препаратов на случай изменений планов в поездке или возникновения другой непредвиденной ситуации».

Весьма удобно иметь в машине запас различных лекарств, чтобы воспользоваться ими при необходимости во время путешествия на машине по Эстонии или даже по Европе, но при этом, по словам Сокк, такой подход может быть неправильным и даже опасным. «Я бы вообще не рекомендовал хранить лекарства в машине. Ведь жара, влажность, холод - все это неподходящие условия для хранения лекарств», - подчеркивает провизор.