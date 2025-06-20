Исследование: популярный подсластитель может серьезно навредить мозгу

Сладкое не всегда приносит радость, иногда оно может даже привести к возникновению головной боли. Набирающий популярность эритритол, который называют идеальным заменителем сахара, оказался в центре пристального внимания специалистов.
Новые лабораторные исследования показывают, что его влияние выходит далеко за пределы подсчета калорий. Означает ли отсутствие сахара и отсутствие риска?
Ученые из Колорадского университета в Боулдере обнаружили, что эритритол может нарушать клеточные функции, необходимые для здоровья кровеносных сосудов головного мозга. Они установили, что эритритол повышает уровень окислительного стресса, подавляет передачу сигналов оксида азота, увеличивает выработку сосудосуживающего пептида и способствует образованию тромбов в эндотелиальных клетках капилляров мозга человека.
Эритритол широко применяется в составе протеиновых батончиков, низкокалорийных напитков и выпечки для диабетиков. Его популярность связана с тем, что по сладости он составляет примерно 60–80 процентов от сахара, но при этом содержит намного меньше калорий и практически не влияет на уровень глюкозы в крови. Кроме того, организм сам синтезирует эритритол из глюкозы и фруктозы по пентозофосфатному пути, поэтому его уровень зависит как от питания, так и от обмена веществ.
В последнее время вопросы по поводу безопасности эритритола становятся все более актуальными: эпидемиологические исследования обнаружили связь между высоким содержанием этого вещества в крови и сердечно-сосудистыми и мозговыми заболеваниями. В когортных исследованиях, проведенных в США и Европе, были выявлены положительные корреляции между концентрацией эритритола в кровотоке и риском инфаркта и инсульта, независимо от известных кардиометаболических факторов риска. Впрочем, причинные механизмы этих связей оставались до последнего времени неясными.
В статье «Безкалорийный подсластитель эритритол негативно влияет на функции эндотелиальных клеток мозговых микрососудов» («The Non-Nutritive Sweetener Erythritol Adversely Affects Brain Microvascular Endothelial Cell Function»), опубликованной в журнале Journal of Applied Physiology, исследователи подробно описали, как эритритол влияет на функции эндотелиальных клеток мозга в лабораторных условиях. В ходе эксперимента человеческие эндотелиальные клетки капилляров головного мозга культивировали и подвергали воздействию различных концентраций эритритола, соответствующих типичным уровням потребления с напитками. Опыт повторяли пять раз в каждой группе.
В клеточных экспериментах замеряли уровень окислительного стресса, экспрессию антиоксидантных белков, биодоступность оксида азота, продукцию эндотелина и способность к фибринолизу.
Экспрессию белков, таких как супероксиддисмутаза-1 (SOD-1), каталаза, эндотелиальная синтаза оксида азота (eNOS), фосфорилированные формы eNOS, эндотелин-1 (ET-1) и тканевой активатор плазминогена (t-PA), измеряли с помощью капилляр-электрофореза, иммунного анализа и ELISA. В клетках, контактировавших с эритритолом, отмечался заметный рост окислительного стресса — уровень активных форм кислорода увеличился примерно на 75 процентов по сравнению с контрольной группой. Также повысились маркеры антиоксидантной защиты: экспрессия SOD-1 возросла примерно на 45, а каталаз — на 25 процентов.
Под воздействием эритритола продукция оксида азота уменьшилась почти на 20 процентов. Хотя общий уровень eNOS оставался прежним, ее активную форму (фосфорилированную по Ser1177) стало примерно на 33 процента меньше, тогда как фосфорилирование по ингибирующему участку Thr495 увеличилось примерно на 39 процентов. В дополнительном эксперименте при стимуляции тромбином было обнаружено снижение высвобождения t-PA в клетках, обработанных эритритолом, что свидетельствует о снижении способности к фибринолизу.
Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что эритритол влияет на уровень клеточного окислительного стресса, механизмы антиоксидантной защиты и молекулы, регулирующие кровообращение. Эритритол провоцирует рост окислительного стресса в клетках, отрицательно воздействует на продукцию оксида азота и активность eNOS, а также может снижать фибринолитическую активность, что способствует формированию тромбов.
Хотя результаты ограничены условиями острого лабораторного эксперимента, они согласуются с более ранними эпидемиологическими данными, связывающими повышенный уровень эритритола с риском инсульта. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших долгосрочных и in vivo исследований, а также проведение клинических испытаний, чтобы выяснить, может ли регулярное употребление эритритола привести к серьезным последствиям для здоровья сосудов головного мозга.
Источник: Medical Xpress