Исследование: популярный подсластитель может серьезно навредить мозгу

Новые лабораторные исследования показывают, что его влияние выходит далеко за пределы подсчета калорий. Означает ли отсутствие сахара и отсутствие риска?

Ученые из Колорадского университета в Боулдере обнаружили, что эритритол может нарушать клеточные функции, необходимые для здоровья кровеносных сосудов головного мозга. Они установили, что эритритол повышает уровень окислительного стресса, подавляет передачу сигналов оксида азота, увеличивает выработку сосудосуживающего пептида и способствует образованию тромбов в эндотелиальных клетках капилляров мозга человека.

Эритритол широко применяется в составе протеиновых батончиков, низкокалорийных напитков и выпечки для диабетиков. Его популярность связана с тем, что по сладости он составляет примерно 60–80 процентов от сахара, но при этом содержит намного меньше калорий и практически не влияет на уровень глюкозы в крови. Кроме того, организм сам синтезирует эритритол из глюкозы и фруктозы по пентозофосфатному пути, поэтому его уровень зависит как от питания, так и от обмена веществ.