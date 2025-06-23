Эти две процедуры способны надолго остановить развитие кариеса у детей

Сравнение методов SDF и ART в школах

С целью сопоставить эффективность SDF и ART специалисты NYU провели масштабное клиническое исследование CariedAway в школах Нью-Йорка. Два раза в год во время школьных визитов врачи осматривали зубы детей и применяли либо ART, либо SDF, а затем наносили фторовый лак – способ лечения выбирали случайным образом для каждой школы.

Ранний анализ данных CariedAway показал, что однократное проведение ART или SDF предотвращало прогрессирование примерно половины кариозных поражений в течение двух лет.

Долговременная эффективность щадящих методов

В недавно опубликованном анализе (JAMA Network Open) ученые сфокусировались на более чем 1600 школьниках 5–13 лет с кариесом как минимум одного зуба. На школьных визитах двум программам подвергли более 10 000 кариозных полостей, а детей наблюдали до четырех лет, чтобы отследить, ухудшилось ли состояние зубов.

Райан Ричард Рафф, доктор философии, эпидемиолог и доцент кафедры общественного здравоохранения NYU, а также один из руководителей исследования CariedAway, подчеркнул, что это наиболее подробная работа по анализу эффективности разных профилактических подходов, ведь она оценивает состояние каждой поврежденной зубной поверхности в течение четырех лет.

Исследователи выяснили, что результаты SDF и ART были схожими: с помощью SDF удалось удержать без ухудшений 62 процента пораженных зубных поверхностей за четыре года, а при ART этот показатель составил 55 процентов для развивающихся кариозных полостей.