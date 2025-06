Эти две процедуры способны надолго остановить развитие кариеса у детей

Благодаря школьной программе, основанной на минимальном вмешательстве, стоматологам удалось успешно предотвратить дальнейшее развитие большинства кариозных поражений. Согласно недавнему исследованию Нью-Йоркского колледжа стоматологии (NYU College of Dentistry) «Silver Diamine Fluoride vs Atraumatic Restoration for Managing Dental Caries in Schools: A Cluster Randomized Clinical Trial», опубликованному в журнале JAMA Network Open, два стоматологических метода позволяют на долгие годы взять под контроль развитие кариеса у детей.