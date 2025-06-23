Эти две процедуры способны надолго остановить развитие кариеса у детей

В школу приходят учиться, а не оставаться дома из-за зубной боли. Стоматологические методы, опробованные в Нью-Йорке и применяемые прямо в учебных заведениях, могут в будущем изменить подход к уходу за детскими зубами. Большие результаты, достигнутые с помощью минимальных вмешательств, заставляют задуматься: не уйдут ли сложные процедуры в прошлое?
Благодаря школьной программе, основанной на минимальном вмешательстве, стоматологам удалось успешно предотвратить дальнейшее развитие большинства кариозных поражений. Согласно недавнему исследованию Нью-Йоркского колледжа стоматологии (NYU College of Dentistry) «Silver Diamine Fluoride vs Atraumatic Restoration for Managing Dental Caries in Schools: A Cluster Randomized Clinical Trial», опубликованному в журнале JAMA Network Open, два стоматологических метода позволяют на долгие годы взять под контроль развитие кариеса у детей.
В рамках работы ученые обработали более 10 000 кариозных полостей у учеников начальных школ Нью-Йорка и выяснили, что два неинвазивных способа – атравматическое восстановление (ART) и серебряный диаминфторид (SDF) – оказались очень эффективными для замедления или полного прекращения процессов разрушения зубов. Эти результаты подтверждают нарастающую тенденцию в пользу простых, не хирургических методов лечения кариеса у детей.
Кариес – не только стоматологическая проблема. В США, например, школьники ежегодно пропускают около 34 миллионов учебных часов именно из-за зубных проблем. Школьные стоматологические программы способны улучшить гигиену полости рта у детей и сократить необходимость в срочном и зачастую болезненном лечении, например, удалении зубов или терапии инфекций.
Часто в школьных программах используются герметики – тонкие защитные покрытия, которые наносят на жевательные поверхности моляров для предотвращения появления кариеса. Однако лишь немногие программы занимаются лечением уже существующих кариозных полостей.
Метод ART основан на ручном удалении пораженных тканей зуба и покрытии его тем же защитным составом, что применяется при герметизации. SDF также стал популярным средством для профилактики и лечения кариеса: изначально его одобрили FDA для лечения чувствительности зубов, а теперь жидкость наносят на зубы для уничтожения вызывающих разрушение бактерий и реминерализации эмали, чтобы не допустить дальнейших повреждений.
Сравнение методов SDF и ART в школах
С целью сопоставить эффективность SDF и ART специалисты NYU провели масштабное клиническое исследование CariedAway в школах Нью-Йорка. Два раза в год во время школьных визитов врачи осматривали зубы детей и применяли либо ART, либо SDF, а затем наносили фторовый лак – способ лечения выбирали случайным образом для каждой школы.
Ранний анализ данных CariedAway показал, что однократное проведение ART или SDF предотвращало прогрессирование примерно половины кариозных поражений в течение двух лет.
Долговременная эффективность щадящих методов
В недавно опубликованном анализе (JAMA Network Open) ученые сфокусировались на более чем 1600 школьниках 5–13 лет с кариесом как минимум одного зуба. На школьных визитах двум программам подвергли более 10 000 кариозных полостей, а детей наблюдали до четырех лет, чтобы отследить, ухудшилось ли состояние зубов.
Райан Ричард Рафф, доктор философии, эпидемиолог и доцент кафедры общественного здравоохранения NYU, а также один из руководителей исследования CariedAway, подчеркнул, что это наиболее подробная работа по анализу эффективности разных профилактических подходов, ведь она оценивает состояние каждой поврежденной зубной поверхности в течение четырех лет.
Исследователи выяснили, что результаты SDF и ART были схожими: с помощью SDF удалось удержать без ухудшений 62 процента пораженных зубных поверхностей за четыре года, а при ART этот показатель составил 55 процентов для развивающихся кариозных полостей.
Тамаринда Дж. Барри Годин, исследователь NYU College of Dentistry и руководитель проекта CariedAway, отметила, что внедрение ART и SDF в школах помогает избежать необходимости в инвазивных стоматологических вмешательствах и расширяет доступ к профилактической помощи.