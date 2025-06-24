Кашель не проходит? Возможно, стоит заподозрить заболевание, унесшее жизни миллионов людей

Если кашель превращается в нежеланного гостя, который не хочет уходить, даже безобидная вирусная инфекция может обернуться чем-то гораздо более неприятным. Иногда за этим скрывается что-то незначительное, а иногда – нечто более серьезное. Но как отличить одно от другого?
Постоянный кашель может вызывать неловкость, особенно если окружающие подозревают у вас COVID-19. Частый кашель не только утомляет физически, но и мешает спать, а иногда приводит к недержанию мочи. Практикующие врачи сталкивались с пациентами, у которых повторяющийся сильный кашель вызывал трещины в ребрах. Почему же кашель может сохраняться так долго? Вот некоторые наиболее распространенные причины и признаки, указывающие на необходимость проверки на более серьезные заболевания.
Почему мы кашляем?
Кашлевой рефлекс – важный защитный механизм. Сильный выброс воздуха помогает очищать легкие и защищает их от раздражителей, инфекций и риска удушья. Людям с хроническими заболеваниями, например, с хроническим бронхитом или бронхоэктазами, часто приходится кашлять. Это связано с нарушением работы ресничек – мельчайших волосков в легких, которые перемещают слизь, мусор и микробы. Влажный, или продуктивный, кашель сопровождается выделением большого количества слизи. Кашель может быть и сухим, или непродуктивным – он возникает, когда рецепторы кашлевого рефлекса в дыхательных путях, глотке и верхней части пищевода становятся чрезмерно чувствительными и вызывают кашель даже тогда, когда в легких нет слизи, которую нужно удалить.
Причины хронического кашля
Кашель считается хроническим, если у взрослых он длится более восьми недель, а у детей – более четырех. Три самые частые причины: – частое затекание слизи из носоглотки в горло (постназальный синдром) – астма – кислотный рефлюкс из желудка.
Эти причины часто встречаются вместе. Согласно одному исследованию, у 23% людей с хроническим кашлем наблюдались одновременно два из этих состояний, а у 3% – все три. Это удивительным не назовешь: у склонных к аллергии людей чаще бывает астма и сенная лихорадка (аллергический ринит). Как правило, именно сенная лихорадка чаще всего вызывает постназальный синдром. Хронический интенсивный кашель сам по себе может способствовать развитию рефлюкса, что, в свою очередь, вызывает дополнительный кашель.
Хронический кашель также является главным симптомом двух других состояний, хотя их диагностика может быть сложнее: астмы с кашлем и эозинофильного бронхита. Оба заболевания вызывают воспаление дыхательных путей, но быстро не проходят после лечения вентолином (обычно используемый клинический метод диагностики астмы).
Кашель после респираторных инфекций
Кашель может сохраняться долгое время после вирусной или бактериальной инфекции. Согласно систематическому обзору, у детей после простуды 90% полностью избавляются от кашля в течение двадцати пяти дней. После инфекции может возникать повышенная чувствительность к кашлю из-за воспаления в дыхательных путях и чрезмерной реакции кашлевых рецепторов, поэтому даже самые незначительные раздражители вызывают новый приступ.
Иммунный ответ организма делает мокроту более вязкой и труднее выводимой, поскольку реснички в дыхательных путях перегружены. Воздушные аллергены также легче проникают через поврежденную слизистую оболочку, чем способствуют замедлению выздоровления. Постоянный и ненужный кашель дополнительно утомляет реснички и еще больше раздражает слизистую.
Возникает вопрос: не переросла ли вирусная инфекция в бактериальную, требующую антибиотиков? Сам по себе кашель с желтой или зеленой мокротой не служит достаточным показателем. Для постановки диагноза при тяжелом воспалении легких учитывается вся симптоматика – например, появились ли одышка, усиливающаяся лихорадка или необычные шумы в легких, слышимые при аускультации. Также нельзя исключать возможность невыявленной астмы или аллергии.
Как лечить затяжной кашель?
Здоровым людям с затяжным кашлем иногда назначают антибиотики, однако они не ускоряют выздоровление, так как причина кашля чаще всего – раздражение, а не инфекция. Самые эффективные способы удаления вязкой слизи из дыхательных путей просты: солевые спреи и промывания для носа, ингаляции паром и лекарственные спреи, облегчающие боль в горле. Доказано, что мед снижает раздражение горла и уменьшает потребность в кашле. Эффективность сиропов от кашля остается неясной, и из-за возможных побочных эффектов их стоит использовать с осторожностью.
Признаки более серьезного заболевания
Иногда затяжной кашель может быть симптомом серьезной болезни – например, рака легких или редкой инфекции. К счастью, такие случаи редки. В австралийских рекомендациях по лечению хронического кашля взрослому пациенту рекомендуют сделать рентген грудной клетки и спирометрию (тест объема и потока воздуха в легких). К врачу следует обратиться немедленно, если на фоне кашля наблюдаются:
– кровохарканье;
– выделение большого количества мокроты;
– выраженная одышка, особенно в состоянии покоя или ночью;
– затрудненное глотание;
– снижение веса или лихорадка;
– повторяющиеся случаи пневмонии;
– пациент курит, ему больше сорока пяти лет, а кашель появился недавно или изменился.
Что делать, если причину не удалось установить?
В редких случаях кашель не проходит даже после тщательной диагностики и лечения – это называют лекарственно-устойчивым хроническим кашлем. Если причину установить не удалось, говорят о необъяснимом хроническом кашле. Раньше такие состояния называли «психогенными» или «привычными» кашлями, но от этих терминов отказались.
Сегодня считают, что повышенная чувствительность нервных структур вызывает кашель даже при слабых раздражителях, причем в этом участвуют как периферическая, так и центральная нервная система. Однако связь между гиперчувствительностью и хроническим кашлем до конца не изучена. Это серьезные, мешающие жить состояния, и таких пациентов следует направлять к специалисту по заболеваниям дыхательных путей или в специализированную клинику хронического кашля.
Логопедия может помочь при устойчивом или необъяснимом кашле. Также в стадии разработки находится новый класс препаратов, блокирующих кашлевые рецепторы, которые, как полагают, помогут облегчить затяжной и изматывающий кашель.