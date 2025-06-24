Кашель не проходит? Возможно, стоит заподозрить заболевание, унесшее жизни миллионов людей

Постоянный кашель может вызывать неловкость, особенно если окружающие подозревают у вас COVID-19. Частый кашель не только утомляет физически, но и мешает спать, а иногда приводит к недержанию мочи. Практикующие врачи сталкивались с пациентами, у которых повторяющийся сильный кашель вызывал трещины в ребрах. Почему же кашель может сохраняться так долго? Вот некоторые наиболее распространенные причины и признаки, указывающие на необходимость проверки на более серьезные заболевания.

Почему мы кашляем?

Кашлевой рефлекс – важный защитный механизм. Сильный выброс воздуха помогает очищать легкие и защищает их от раздражителей, инфекций и риска удушья. Людям с хроническими заболеваниями, например, с хроническим бронхитом или бронхоэктазами, часто приходится кашлять. Это связано с нарушением работы ресничек – мельчайших волосков в легких, которые перемещают слизь, мусор и микробы. Влажный, или продуктивный, кашель сопровождается выделением большого количества слизи. Кашель может быть и сухим, или непродуктивным – он возникает, когда рецепторы кашлевого рефлекса в дыхательных путях, глотке и верхней части пищевода становятся чрезмерно чувствительными и вызывают кашель даже тогда, когда в легких нет слизи, которую нужно удалить.

Причины хронического кашля

Кашель считается хроническим, если у взрослых он длится более восьми недель, а у детей – более четырех. Три самые частые причины: – частое затекание слизи из носоглотки в горло (постназальный синдром) – астма – кислотный рефлюкс из желудка.

Эти причины часто встречаются вместе. Согласно одному исследованию, у 23% людей с хроническим кашлем наблюдались одновременно два из этих состояний, а у 3% – все три. Это удивительным не назовешь: у склонных к аллергии людей чаще бывает астма и сенная лихорадка (аллергический ринит). Как правило, именно сенная лихорадка чаще всего вызывает постназальный синдром. Хронический интенсивный кашель сам по себе может способствовать развитию рефлюкса, что, в свою очередь, вызывает дополнительный кашель.

Хронический кашель также является главным симптомом двух других состояний, хотя их диагностика может быть сложнее: астмы с кашлем и эозинофильного бронхита. Оба заболевания вызывают воспаление дыхательных путей, но быстро не проходят после лечения вентолином (обычно используемый клинический метод диагностики астмы).