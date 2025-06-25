Еще лучше? В Швеции изобрели конкурента Ozempic

В научном журнале Cell недавно была опубликована работа исследователей Каролинского института и Стокгольмского университета, в которой описан новый экспериментальный препарат.

По словам авторов исследования, он может стать серьезным конкурентом известному средству для похудения Ozempic. Как отмечают ученые, новое лекарство эффективно снижает уровень сахара в крови и ускоряет сжигание жира, при этом не подавляет аппетит и не приводит к потере мышечной массы. В отличие от широко применяемых препаратов типа GLP-1, таких как инъекционный Ozempic, этот препарат действует по совершенно другому механизму и выпускается в форме таблеток.

Совершенно новый механизм действия

Активным веществом нового препарата является разработанная в лаборатории молекула типа β2-агониста, которая активирует определенные сигнальные пути в организме, в первую очередь воздействуя на скелетную мускулатуру. Важно, что препарат не оказывает чрезмерной нагрузки на сердце – проблема, часто связанная с традиционными β2-агонистами.

Пока что испытания на животных показали многообещающие результаты как в отношении контроля уровня сахара в крови, так и состава тела пациентов, без таких побочных эффектов, как тошнота, потеря аппетита и утрата мышечной массы, которые характерны для препаратов GLP-1. Авторы исследования подчеркивают: концентрация мышечной массы напрямую связана с продолжительностью жизни, а мышцы играют ключевую роль в развитии как диабета, так и ожирения.

Можно сочетать с нынешними препаратами

С новым лекарством уже был проведен первый клинический тест с участием 48 здоровых добровольцев и 25 пациентов с диабетом 2-го типа. Все испытуемые хорошо перенесли лечение.

Следующим шагом фармацевтическая компания Atrogi AB планирует провести более масштабное клиническое исследование второго этапа, чтобы подтвердить эффективность препарата на пациентах с диабетом и ожирением.

Поскольку механизм действия нового средства отличается от препаратов на основе GLP-1, его весьма вероятно можно будет использовать в комбинации с уже существующими лекарствами.

Исследование стало результатом тесного сотрудничества ведущих ученых. Помимо Каролинского института, университетов Стокгольма и Уппсалы, в проекте участвовали исследователи Копенгагенского университета и университетов Монаша и Квинсленда в Австралии.