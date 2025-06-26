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Пт, 27.06.2025
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Только при одном условии: популярный напиток может помочь избежать преждевременной смерти

Кофе. Фото иллюстративное.

Один из самых популярных напитков в мире обладает множеством полезных для здоровья свойств. Однако, чтобы не свести его пользу на нет, важно внимательно следить за тем, что входит в его состав.

Черный кофе или кофе с небольшим содержанием сахара и насыщенных жиров связан с более низким риском преждевременной смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Nutrition. Однако если напиток содержит большое количество подсластителей или сливок, его положительное влияние на здоровье снижается или вовсе исчезает.

Наибольшую пользу получили те, кто выпивал от двух до трех чашек в день: у них риск смерти снижался почти на пятую часть, передает MTV Uutiset. При этом стоит учитывать, что данные о потреблении кофе основывались на оценке самих участников, поэтому результаты нельзя считать исчерпывающими.

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