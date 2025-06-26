Только при одном условии: популярный напиток может помочь избежать преждевременной смерти

Один из самых популярных напитков в мире обладает множеством полезных для здоровья свойств. Однако, чтобы не свести его пользу на нет, важно внимательно следить за тем, что входит в его состав.
Черный кофе или кофе с небольшим содержанием сахара и насыщенных жиров связан с более низким риском преждевременной смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Nutrition. Однако если напиток содержит большое количество подсластителей или сливок, его положительное влияние на здоровье снижается или вовсе исчезает.