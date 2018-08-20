Ученые: вакцина от ВПЧ оказалась не слишком эффективной

Однако ученые из Университета Шеффилда выяснили, что большинство людей, показавших положительные тесты на определенные разновидности ВПЧ, не получили защиту с помощью ныне применяющейся вакцины. По мнению исследователей, новые вакцины, которые дают более широкую защиту, должны быть и более эффективными.

«Мы выяснили, что большинство людей после вакцинации, имевших в своём организме опасные штаммы ВПЧ, столкнулись с теми разновидностями вируса, от которых они вроде бы должны были быть защищены ныне действующими вакцинами, - говорят исследователи. - Следовательно, эти люди не получили той самой защиты, на которую рассчитывали. Все это показывает необходимость разработки новых вакцин для лиц из группы риска, включая курильщиков и ведущих беспорядочную половую жизнь».