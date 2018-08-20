Ученые: вакцина от ВПЧ оказалась не слишком эффективной

В прошлом месяце правительство Великобритании объявило о том, что мальчики подросткового возраста будут получать вакцину от ВПЧ со следующего года вместе с девочками для снижения риска развития опухолей, и особенно злокачественных новообразований рта и горла, пишет Medikforum.
Однако ученые из Университета Шеффилда выяснили, что большинство людей, показавших положительные тесты на определенные разновидности ВПЧ, не получили защиту с помощью ныне применяющейся вакцины. По мнению исследователей, новые вакцины, которые дают более широкую защиту, должны быть и более эффективными.
«Мы выяснили, что большинство людей после вакцинации, имевших в своём организме опасные штаммы ВПЧ, столкнулись с теми разновидностями вируса, от которых они вроде бы должны были быть защищены ныне действующими вакцинами, - говорят исследователи. - Следовательно, эти люди не получили той самой защиты, на которую рассчитывали. Все это показывает необходимость разработки новых вакцин для лиц из группы риска, включая курильщиков и ведущих беспорядочную половую жизнь».
В течение последних 10 лет все школьницы Великобритании регулярно проходят через вакцинацию. Доказано, что папилломавирус человека является самым значительным фактором риска рака шейки матки. Считается, что на Туманном Альбионе благодаря вакцинации каждый год удается спасать от этой болезни жизни 500 человек.