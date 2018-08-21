Еще пять минут: почему нельзя дремать после звонка будильника

Дело в том, что когда человек после звонка будильника дает команду мозгу полежать в постели ещё немного и отдохнуть, то он начинает выделять гормоны, которые отправляют нас в состоянии глубокого сна, пишет Medikforum.

Именно в этот момент возникает феномен под названием инерция сна - очень неприятное ощущение того, что вы не спали много часов подряд. Эксперты подчеркивают, что самое начало цикла сна - не очень хороший момент для того, чтобы снова просыпаться, так как те самые 10 минут истекли. В результате человек встает с постели с ощущением разбитости, как будто всю ночь он ворочался и не мог заснуть. Даже в том случае, если в реальности он спал как младенец.