Под следствие попала несуществующая больница

«Нам никто не сообщал ни из прокуратуры, ни из Департамента здоровья ни из какого-то третьего госучреждения о том, что нашу деятельность расследуют», - сообщил руководитель Medita Кристо Аусмеэс в интервью Postimees.

О возбуждении уголовного дела он узнал в среду, когда ему позвонил журналист ERR. По словам руководителя клиники, довольно неожиданно, что ему пришлось узнать о возбужденном против его клиники уголовном деле через СМИ.

В Департаменте здоровья Postimees отказались комментировать расследование, но журналисту ERR служащий департамента сообщил, что они предъявили прокуратуре извещение о виновном деянии, и, по данным передачи «Очевидец» (Pealtnägija), уголовное производство касается подделки проекта строительства помещений для больницы в Таллинне. По словам Аусмеэса, у них в Таллинне нет ни одной больницы.

«Больничная лицензия была у нас до 28 ноября, мы сами попросили ее аннулировать, потому что нам не удалось получить договор с Больничной кассой после проведенного тендера», - сказал руководитель Medita.

Действующая в Тарту клиника хотела начать предлагать стационарное лечение в Таллинне на Мустамяэ-теэ в сфере ортопедии и васкулярной хирургии.

По словам Аусмеэса, против их плана были не только действующие в Таллинне конкуренты, но и Департамент здоровья, который во время конкурса госпоставок пытался лишить их лицензии, выданной им же самим весной после основательного контроля.

«Если это расследование начато на том же основании, из-за которого мы спорили с департаментом в суде с августа по октябрь, и которое закончилось после того, как Департамент здоровья аннулировал собственное более раннее решение, то у нас есть ответ на вопросы, - сказал Аусмеэс. - Но я не хочу верить, что одно и то же дело пытаются доказать дважды, так что подождем более точной информации».

В Пыхьяской окружной прокуратуре сообщили, что для проверки информации, предоставленной Департаментом здоровья, прокуратура возбудила уголовное дело на основании статьи о предоставлении ложных данных. Расследование находится на начальной стадии, производство начали только на прошлой неделе.

«Поскольку необходимые производственные действия, в том числе допросы, еще впереди, сейчас невозможно обнародовать имеющуюся у следствия информацию. Однако мы можем сказать, что при проверке могло произойти предоставление ложных данных Департаменту здоровья со стороны медицинского учреждения», - сказала пресс-секретарь прокуратуры Кристина Костина.

На данный момент по этому уголовному делу пока никто не допрошен.

Досудебное производство ведет криминальное бюро Пыхьяской префектуры.

Нелепое распределение лечебных денег

В Таллинне Medita выиграла конкурс на предоставление ортопедического дневного лечения, однако, по словам Аусмеэса, победой это назвать нельзя. «Общественные лечебные деньги разыграли на основании того, кто раньше всех подаст свою заявку», - сказал Аусмеэс. Поскольку Medita подала ходатайство позже всех, им пришлось бросать жребий последними.

«Но вышло так, что три первых победителя вытащили номера 3, 4 и 2, а нам улыбнулась фортуна», - рассказал заведующий клиникой.

И это решение было оспорено в Комиссии по государственным тендерам (VAKO), которая сочла, что решение Больничной кассы было верным и теперь у истца есть еще семь дней, чтобы оспорить решение VAKO в административном суде.