Найден метод распознать раковые клетки, способные стать источником метастазов

Сотрудники Томского НИИ онкологии исследовали циркулирующие опухолевые клетки. Известно, что эта популяция через кровоток мигрирует из первичной опухоли в место будущей вторичной, то есть метастаза. Механизмы выхода из очага до конца неизвестны. Предполагалось, что его вызывает достижение раковой клеткой определенного рабочего состояния или же он запускается в ответ на хемокиновый сигнал, пишет Gazeta.

Хемокины — белковые молекулы, регулирующие миграцию клеток при связывании со специальными мембранными белками-рецепторами. Последние могут синтезироваться (экспрессироваться) или исчезать по пока не совсем понятным причинам. Авторы исследовали экспрессию рецепторов хемокинов CXCR4, CCR2 и CCR5 на клетках рака груди. Интерес к данным структурам обусловлен тем, что они могут быть потенциальными участниками процесса выхода циркулирующей популяции в кровоток. Кроме того, повышенный синтез этих рецепторов у раковых больных часто сопровождает неблагоприятный прогноз врача.

По данным зарубежных исследователей, эти рецепторы могут связывать свои мишени в так называемой преметастатической нише. Она, по сути, представляет собой почву для будущего метастаза, на которой закрепятся опухолевые «семена» — циркулирующие раковые клетки. При этом до сих пор неясно, какие из них могут нести рецепторы CXCR4, CCR2 и CCR5 и способны дать смертельные для больного «всходы».

«Поскольку на всех субпопуляциях циркулирующих опухолевых клеток в разных ситуациях был обнаружен тот или иной тип хемокиновых рецепторов, можно считать, что по этому признаку опухолевые клетки пластичны. Это означает, что экспрессия таких мембранных белков зависит от условий микроокружения. Например, отсутствие рецепторов CCR2 и CCR5 и наличие CXCR4 у стволовых опухолевых клеток — проявление адаптивного механизма. В их окружении или преметастатической нише клетки выделяли хемокин, связывающийся с CXCR4, но не с двумя оставшимися, и сигнала для их экспрессии не было», — поясняет Ольга Савельева, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения общей и молекулярной патологии НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук.