Заболеваемость гриппом остается в Эстонии стабильной

За период с 24 февраля по 1 марта к врачам из-за ОРВИ обратились 3894 человека, 46 процентов которых были детьми.

По данным, зарегистрированным в рамках целевого исследования гриппа и гриппоподобных инфекций, заболеваемость остается стабильной.

По словам главного специалиста центра гриппа департамента здоровья Ольги Садиковой, на прошлой неделе изменилась этиологическая структура вирусов-возбудителей ОРВИ — доля заболеваний, вызванных вирусами гриппа, упала с 56,2 до 47 процентов. Существенно выросло число заболеваний, связанных с респираторно-синцитиальными вирусами — на 40 процентов.

В целом, интенсивность заболевания гриппом по-прежнему можно оценить как низкую, но его распространение как обширное. Заболеваемость начинает стабилизироваться, но говорить о конце сезона гриппа пока рано, поскольку число госпитализированных по-прежнему удерживается на сравнительно высоком уровне. Лабораторно подтверждены 202 вируса гриппа, в том числе 130 вирусов гриппа A и 72 вируса гриппа B. По-прежнему преобладает штамм вируса гриппа A — A(H1N1)pdm.

По данным центра инфосистем здоровья и благополучия, с начала сезона госпитализированы 375 пациентов, 50 процентов из них — дети и подростки в возрасте до 19 лет.

Обзор случаев гриппа, потребовавших интенсивной терапии, основан на данных Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Ида-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Нарвской больницы.