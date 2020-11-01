В Латвии выявлен первый в этом сезоне случай гриппа

С начала сезона гриппа, которым считается 40-я неделя этого года, лабораторно подтвержденных случаев гриппа в Латвии семейные врачи не зарегистрировали. Однако на прошлой неделе в Риге зарегистрирован один клинически установленный случай гриппа в возрастной группе от 15 до 64 лет. В отчете говорится, что пациент не прошел лабораторного исследования.

В предыдущие недели, с 40-й по 42-ю неделю года, семейные врачи о клинически подтвержденных случаях гриппа не сообщали. Стационарные медицинские учреждения в этом сезоне также пока не сообщали о госпитализированных пациентах с гриппом или гриппозной пневмонией.

В еженедельном отчете ЦПКЗ указано, что в целом текущая активность гриппа в Латвии соответствует межсезонному или предсезонному уровню. В прошлом сезоне первые случаи гриппа были зарегистрированы уже в начале октября, когда в отдельных образовательных учреждениях были зарегистрированы вспышки с пятью и более случаями.

В прошлом сезоне ЦПКЗ объявил о начале эпидемии гриппа 11 декабря 2019 года. Интенсивность гриппа продолжала расти, и на 51-й неделе прошлого года, с 16 по 22 декабря, была зарегистрирована максимальная заболеваемость - 310,5 случая на 100 тыс. жителей. При этом в предыдущем сезоне от гриппа скончались 23 человека в возрасте от 38 до 92 лет, в том числе 13 женщин и 10 мужчин. Практически у всех пациентов были сопутствующие заболевания, включая хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательных путей, сахарный диабет, заболевания почек и печени, онкологические заболевания и др.