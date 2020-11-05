Риновирус остается в Эстонии преобладающим

В этом сезоне в Эстонии ни один вирус гриппа пока еще не был подтвержден лабораторно. Риновирус продолжает оставаться преобладающим вирусом. Больше всего вирусных инфекций верхних дыхательных путей по-прежнему зарегистрировано в Таллинне, Тартумаа и Ида-Вирумаа. По данным Департамента здоровья, за последние недели на Хийумаа по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая респираторно-вирусной инфекции.

Заболеваемость в европейском регионе

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом, заболеваемость гриппом в Европейском союзе была низкой. Стойкого распространения вируса гриппа пока не наблюдается ни в одной стране.

Департамент здоровья рекомендует людям с вирусными инфекциями оставаться дома и лечиться, поскольку в течение семи дней они могут заражать окружающих. Присутствие заболевшего на работе, в школе или детском саду также истощает организм. При кашле и чихании следует прикрывать нос и рот салфеткой и не дотрагиваться до глаз. Не забывайте часто мыть руки. Живите здоровой жизнью - высыпайтесь, будьте физически активными, избегайте стрессов, пейте достаточно жидкости и ешьте здоровую пищу.

Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и жар. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. По клинической картине сложно отличить, что это за вирус. Тип вируса можно точно определить только в вирусологической лаборатории. Симптомы обычно ограничиваются верх – насморк, кашель и небольшая температура. Однако, как и при гриппе, инфекции парагриппа, РСВ и аденовирусов могут привести к пневмонии. Симптомы могут варьироваться от воспаления верхних дыхательных путей до воспаления легких, особенно у детей. Специфического лечения нет. При необходимости применяется паллиативное поддерживающее лечение – снижение температуры, обезболивающие, обильное питье, лекарства для облегчения дыхания.

Для риновирусов характерно чихание, насморк, а иногда и боль в горле. У детей могут возникать кашель, жар. Риновирусы являются причиной так называемых простуд примерно у 30-40 процентов взрослых.