Фото и видео ⟩ Заложен краеугольный камень Центра здоровья Пыхья-Таллинна

По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Имби Мокс, в новом центре здоровья запланированы кабинеты для восьми центров семейных врачей, а также для ряда врачей-специалистов и других специалистов больницы.

«Согласно нынешним планам, помимо семейных врачей в новом центре будут принимать зубные врачи, эндокринолог, педиатр, oториноларинголог, терапевт, хирург, уролог, дерматолог, реабилитолог, психиатр, акушерки, физиотерапевт, массажист и психолог», - сказала Мокс.

Она также добавила, что в новом центре также предусмотрена возможность проведения рентгенологических и ультразвуковых исследований, а также взятия анализов, требующих лабораторных исследований.

Автор архитектурного решения центра здоровья - архитектор Индрек Саарепера (OÜ Arhitektuuribüroo Visuaal), спроектировало здание предприятие Esplan OÜ, а строят - OÜ Mapri Ehitus и OÜ Vanalinna Ehitus.

Председатель правления Vanalinna Ehitus Кайдур Карба отметил, что здание спроектировано исходя из потребностей центра здоровья, то есть особое внимание уделено специальному обустройству. Специальные технические системы создаются для кабинетов зубных врачей, а стены, окна и двери рассчитаны на удержание облучения, возникающего при медицинских процедурах. «Энергоэффективность здания достигается за счет солнечных панелей на крыше и солнцезащитных ребер, встроенных в фасад. Вентиляция разработана с учетом того, как распространяется коронавирус», - добавил Кайдур Карба.

Исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос сказал, что услуги семейных врачей и в целом Центра здоровья должны быть высококачественными и доступными. «Мы чувствуем необходимость Центра здоровья на себе, так как у нас в строительном предприятии снова бэби-бум», - рассказал он.

Оба строительных предприятия считают, что заказчик сделал значительный вклад в проектирование, что облегчает работы на этапе строительства.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, очень радует, что район получит современный центр здоровья. По его словам, жители Пыхья-Таллинна интересуются этим проектом. «Пыхья-таллиннцы очень ждут новый центр здоровья, и теперь мы можем подтвердить, что строительные работы перешли на новый этап», - добавил он.

Строительство Центра здоровья Пыхья-Таллинна частично финансируется из Европейского фонда регионального развития, а также из средств Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Строительство обойдется в примерно 5,7 миллиона евро.