Заболеваемость гриппом начала расти
На прошлой неделе в Эстонии добавились 16 подтвержденных случаев заболевания гриппом типа А. Общая заболеваемость гриппом находится в стадии роста.
На прошлой неделе в Эстонии добавились 16 подтвержденных случаев заболевания гриппом типа А. Общая заболеваемость гриппом находится в стадии роста.
Всего на прошлой неделе с симптомами острого респираторного заболевания к врачам обратились 4564 человека, 43 процента из которых составляли дети. Больше всего заболевших по-прежнему в Рапламаа, Тартумаа, Вильяндимаа и Пярнумаа. Общая заболеваемость остается стабильной, а ее интенсивность невысокая.
На прошлой неделе были подтверждены 16 случаев гриппа (А-грипп), а к ранее зафиксированной вспышке в Ляэне-Вирумаа добавились 10 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Всего в этой вспышке имеются 24 случая.
С начала сезона лабораторно подтверждены 39 случаев А-вируса гриппа, подтипов А-вируса было шесть. Все — А(Н3). С начала сезона с гриппом был госпитализирован один человек.
Главной причиной заболеваемости по-прежнему считается RS-вирус (58,5 процента) и метапневновирус (14,6 процента), но начала расти заболеваемость гриппом. Об устойчивом распространении гриппа пока говорить нельзя, поскольку до сих пор регистрировались единичные случаи и одна локальная вспышка.
Интенсивность распространения гриппа можно оценить, как низкую, но заболеваемость находится в тенденции роста. Предотвратить заболевание гриппом можно вакцинацией.
По данным Европейской системы мониторинга гриппа, активность гриппа во всем европейском регионе сейчас низкая, но находится в тенденции роста. Устойчивого распространения гриппа пока не заметила не одна страна, но единичные случаи регистрируются повсюду. Выявлены как тип А, так и тип В гриппа, а также регистрируются случаи госпитализации.
Департамент здоровья советует тем, кто болеет вирусными заболеваниями оставаться дома, связаться с семейным врачом и вылечиться, поскольку заболевший может заражать окружающих в течение семи дней. Если ходить больным на работу, в школу и детских сад, это угнетает организм. Если вы кашляете или чихаете, нужно прикрывать нос и рот салфеткой. Не нужно трогать глаза и следует тщательно мыть руки. Во избежание заражения нужно избегать мест массового скопления народа, чаще мыть руки, находясь рядом с зараженным следует закрывать нос и рот маской.