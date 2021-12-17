Заболеваемость гриппом начала расти

Всего на прошлой неделе с симптомами острого респираторного заболевания к врачам обратились 4564 человека, 43 процента из которых составляли дети. Больше всего заболевших по-прежнему в Рапламаа, Тартумаа, Вильяндимаа и Пярнумаа. Общая заболеваемость остается стабильной, а ее интенсивность невысокая.

На прошлой неделе были подтверждены 16 случаев гриппа (А-грипп), а к ранее зафиксированной вспышке в Ляэне-Вирумаа добавились 10 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Всего в этой вспышке имеются 24 случая.

С начала сезона лабораторно подтверждены 39 случаев А-вируса гриппа, подтипов А-вируса было шесть. Все — А(Н3). С начала сезона с гриппом был госпитализирован один человек.

Главной причиной заболеваемости по-прежнему считается RS-вирус (58,5 процента) и метапневновирус (14,6 процента), но начала расти заболеваемость гриппом. Об устойчивом распространении гриппа пока говорить нельзя, поскольку до сих пор регистрировались единичные случаи и одна локальная вспышка.

Интенсивность распространения гриппа можно оценить, как низкую, но заболеваемость находится в тенденции роста. Предотвратить заболевание гриппом можно вакцинацией.

По данным Европейской системы мониторинга гриппа, активность гриппа во всем европейском регионе сейчас низкая, но находится в тенденции роста. Устойчивого распространения гриппа пока не заметила не одна страна, но единичные случаи регистрируются повсюду. Выявлены как тип А, так и тип В гриппа, а также регистрируются случаи госпитализации.