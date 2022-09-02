Этой осенью вакцина от гриппа будет бесплатной для людей из групп риска

По словам семейного врача из Рапла Арго Лятта, сезонный насморк и кашель часто ошибочно принимают за грипп и люди предполагают, что пережить данные заболевания довольно легко.

«Вакцинация от гриппа очень важна, потому что грипп - очень тяжело переносимое заболевание. Грипп характеризуется высокой температурой, резкой слабостью, бессилием, мышечными и суставными болями, сухим и заложенным кашлем», - сказала врач, напоминив, что прививаться от гриппа можно в течение всего сезона, но самую надежную защиту дает вакцинация перед пиковым периодом заболеваемости, то есть второй половиной зимы. Поэтому целесообразно сделать прививку от гриппа в октябре или ноябре. Иммунитет развивается в течение двух недель после вакцинации.

Люди из группы риска по гриппу могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа с середины октября. «Вакцины против гриппа, закупленные Больничной кассой, еще не прибыли в Эстонию, ожидаемый срок поставки вакцины производителем – первая неделя октября, после чего группа риска может начать вакцинироваться бесплатно», – пояснила Фридеманн.

Бесплатная вакцинация против гриппа проводится семейным врачом или семейной медсестрой. Кроме того, люди, принадлежащие к группе риска, могут бесплатно пройти вакцинацию в нескольких аптеках по всей Эстонии. В учреждении социального попечения вакцинация проводится его договорным партнером по оказанию услуг по медсестринскому уходу. Участие в вакцинировании является добровольным.