Благотворительный забег в Тарту собрал для 11-летнего Кевина более 10 тысяч евро

«Кевин начал лечиться в конце февраля, и после приема лекарств его состояние значительно улучшилось. У нас есть большое желание и воля и дальше поддерживать его. Большое спасибо всем, кто пришел насладиться прекрасной погодой и поддержал Кевина, увидимся в следующем году», - сказала член правления Детского фонда Сийри Оттендер-Паасма.

Лекарство для замедления болезни обходится в 700 000 евро в год.

Беговая благотворительная трасса протяженностью 4,5 км была размечена в спортивном парке Тяхтвере. Взносы за участие - не менее восьми евро на человека - были собраны в виде пожертвований. Мероприятие также поддержали своими взносами Sportland, Südameapteek, Nutrimedical, Kalev Spa Hotel & Veekeskus, Kirjastus Koolibri, Эстонский национальный музей, Puidukoda и многие другие благотворители.