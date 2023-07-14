На этой неделе портал о здоровье Postimees сообщил о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о клещевом вирусе, который в будущем может представлять угрозу для многих европейских стран. Какова ситуация в Эстонии? Об этом мы спросили Елену Рябинину, главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья.
Департамент здоровья объясняет, существует ли риск заражения вирусом Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Эстонии
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - зоонозное заболевание, эндемичное в Африке, на Балканах, Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В Европейском союзе и соседних с ним странах ККГЛ встречается в единичных случаях, а вспышки заболевания зарегистрированы в Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Косово, России, Испании, Украине и Турции.
В Испании первый случай заболевания ККГЛ был зарегистрирован в 2016 году, и с тех пор было зарегистрировано несколько случаев заболевания в западной части страны. Подробную информацию о случаях заболевания ККГЛ в странах ЕС/ЕЭЗ с 2013 года можно найти на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Основной переносчик вируса - клещ Hyalomma marginatum - широко распространен в Южной и Восточной Европе к югу от 50° северной широты. В настоящее время нет данных о расширении ареала обитания клеща Hyalomma. ECDC сообщил, что экологическое моделирование позволило выявить наиболее подходящие для передачи ККЧС районы на Балканах. Однако человек также может заразиться прямо или косвенно при контакте с кровью или органами инфицированных животных и людей, поэтому сельскохозяйственные (включая ветеринарных работников и работников скотобоен) и медицинские работники в эндемичных районах подвержены большему риску.
ККГЛ - это тяжело протекающее инфекционное заболевание с высоким эпидемическим потенциалом, способное вызвать вспышки в больницах и медицинских учреждениях даже при единичном инфицировании.
Поэтому в настоящее время нет данных о вспышках ККГЛ или росте заболеваемости. ВОЗ оценила данный вирус как приоритетный патоген, прежде всего потому, что ККГЛ - это тяжело протекающее инфекционное заболевание с высоким эпидемическим потенциалом, способное вызвать вспышки в больницах и медицинских учреждениях даже при единичном инфицировании. Для его профилактики ВОЗ рекомендует соблюдать меры инфекционного контроля в медицинских учреждениях и правильно использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) при контакте с кровью и тканями. Вакцины против этого заболевания не существует.
Для предотвращения инфекционных заболеваний, передаваемых ККГЛ и другими переносчиками (комарами, клещами и т.д.), находясь в зонах риска, рекомендуется использовать репелленты и правильно одеваться.
Массовые путешествия, миграция и изменение климата повышают риск возникновения и локального распространения некоторых редких инфекционных заболеваний при наличии компетентного переносчика.
Департамент здоровья следит за эпидемиологической ситуацией в мире и Европе, а также за соответствующими рекомендациями ВОЗ и ECDC по профилактике инфекционных заболеваний.
Особое внимание в последние годы уделяется распространению комаров вида Aedes в Южной Европе, поскольку эти комары способны переносить широкий спектр опасных вирусных заболеваний (в том числе вирусы денге, чикунгунья, Зика).
Более свежие данные о численности клещей и возбудителях клещевых инфекций в Эстонии содержатся в результатах исследования, проведенного Институтом развития здоровья
Подробнее о заболевании можно прочитать здесь: ВОЗ: по Европе распространяется новый смертельный вирус, который в будущем может вызвать пандемию