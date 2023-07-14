Департамент здоровья объясняет, существует ли риск заражения вирусом Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Эстонии

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - зоонозное заболевание, эндемичное в Африке, на Балканах, Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В Европейском союзе и соседних с ним странах ККГЛ встречается в единичных случаях, а вспышки заболевания зарегистрированы в Албании, Болгарии, Грузии, Греции, Косово, России, Испании, Украине и Турции.

В Испании первый случай заболевания ККГЛ был зарегистрирован в 2016 году, и с тех пор было зарегистрировано несколько случаев заболевания в западной части страны. Подробную информацию о случаях заболевания ККГЛ в странах ЕС/ЕЭЗ с 2013 года можно найти на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Основной переносчик вируса - клещ Hyalomma marginatum - широко распространен в Южной и Восточной Европе к югу от 50° северной широты. В настоящее время нет данных о расширении ареала обитания клеща Hyalomma. ECDC сообщил, что экологическое моделирование позволило выявить наиболее подходящие для передачи ККЧС районы на Балканах. Однако человек также может заразиться прямо или косвенно при контакте с кровью или органами инфицированных животных и людей, поэтому сельскохозяйственные (включая ветеринарных работников и работников скотобоен) и медицинские работники в эндемичных районах подвержены большему риску.

ККГЛ - это тяжело протекающее инфекционное заболевание с высоким эпидемическим потенциалом, способное вызвать вспышки в больницах и медицинских учреждениях даже при единичном инфицировании.