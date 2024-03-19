С октября от гриппа умерло 38 человек, а от коронавируса – 20. Стоит ли бить тревогу?

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, с января этого года заболеваемость коронавирусом снижается, а заболеваемость достигла межсезонных или нормальных фоновых показателей. До сих пор коронавирус не показал сезонного тренда распространения, скорее, распространение носит волновой характер, отметила она.

«С 2022 года у нас в обращении штамм SARS-CoV-2 омикрон, и поэтому с октября по сегодняшний день заболеваемость можно рассматривать аналогично гриппу. В прошлом сезоне было зарегистрировано 68 256 случаев коронавируса, из них 9535 лабораторно подтвержденных. В этом сезоне зарегистрировано 62 947 случаев, из них 7863 лабораторно подтвержденных», - добавила Садикова.