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С октября от гриппа умерло 38 человек, а от коронавируса – 20. Стоит ли бить тревогу?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное.
Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное. Фото: Subbotina Anna/Shutterstock

Сезон гриппа медленно подходит к концу. На прошлой неделе в Департаменте здоровья сообщили, что заболеваемость гриппом в Эстонии пошла на спад. А как обстоят дела с заболеваемостью коронавирусом и какие промежуточные итоги уже можно подвести?

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, с января этого года заболеваемость коронавирусом снижается, а заболеваемость достигла межсезонных или нормальных фоновых показателей. До сих пор коронавирус не показал сезонного тренда распространения, скорее, распространение носит волновой характер, отметила она.

«С 2022 года у нас в обращении штамм SARS-CoV-2 омикрон, и поэтому с октября по сегодняшний день заболеваемость можно рассматривать аналогично гриппу. В прошлом сезоне было зарегистрировано 68 256 случаев коронавируса, из них 9535 лабораторно подтвержденных. В этом сезоне зарегистрировано 62 947 случаев, из них 7863 лабораторно подтвержденных», - добавила Садикова.

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