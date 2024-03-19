Сезон гриппа медленно подходит к концу. На прошлой неделе в Департаменте здоровья сообщили, что заболеваемость гриппом в Эстонии пошла на спад. А как обстоят дела с заболеваемостью коронавирусом и какие промежуточные итоги уже можно подвести?
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С октября от гриппа умерло 38 человек, а от коронавируса – 20. Стоит ли бить тревогу?
По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, с января этого года заболеваемость коронавирусом снижается, а заболеваемость достигла межсезонных или нормальных фоновых показателей. До сих пор коронавирус не показал сезонного тренда распространения, скорее, распространение носит волновой характер, отметила она.