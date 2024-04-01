Департамент здоровья: с приходом весны в Эстонии активизировались клещи

Как передала BNS пресс-служба ведомства, в Эстонии люди в основном подвержены риску заражения клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом или эрлихиозом, но прививку можно сделать только от энцефалита. Однако лучшая профилактика тяжелых заболеваний - избегать укусов клещей.

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По словам заведующей отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Марии Викентьевой, сезон клещей начался, потому что клещи становятся активными, когда температура почвы достигает плюс пяти градусов.

«Хотя в ближайшее время еще может быть несколько дней, когда температура опустится ниже 0 градусов, это уже не будет препятствовать их распространению, и сезон клещей продлится до октября», - сказала она.

По словам Викентьевой, активность клещей обычно подтверждается, когда люди находят первых клещей на своих домашних животных, и такие сообщения уже поступают.

Чтобы избежать укусов клещей, сейчас стоит принимать необходимые профилактические меры при нахождении на природе. Важно защитить себя, поскольку выздоровление от клещевых заболеваний может занять много времени, а иногда избавиться от всех недугов, которые они приносят, не представляется возможным.

Чтобы избежать укусов клещей, рекомендуется носить длинную одежду светлых тонов, в которой их легче заметить. Желательно заправлять брюки в носки или в сапоги.

Также нелишним будет осмотреть все тело после пребывания в местах, где есть клещи. Чаще всего клещи встречаются на полях, лесных опушках и лугах, а также в городских парках, зеленых зонах и на тропах здоровья.

Кроме того, в качестве профилактической меры стоит использовать репелленты. Важно убедиться, что средство имеет регистрационное удостоверение или номер разрешения, выданный Департаментом здоровья и, конечно, использовать его в соответствии с инструкцией, распыляя на открытом воздухе, а не в помещении.