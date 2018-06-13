Анализ: эстонской системе здравоохранения вредят длинные очереди на лечение, нехватка врачей и буйный нездоровый образ жизни

В Эстонии ожидаемая продолжительность жизни увеличилась больше, чем в остальном ЕС, но добавившиеся годы у нас проживают с гораздо худшим здоровьем, чем в других странах, выяснилось из нового обзора системы здравоохранения Эстонии. И хотя смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сильно снижается, она все равно превышает средние показатели по Европе, а также по-прежнему причиной смерти слишком часто являются злокачественные образования и травмы.

По сравнению с другими европейцами мало эстоноземельцев оценивают свое здоровье как хорошее, а между людьми с низкими и высокими доходами царит большая разница. В Эстонии по-прежнему распространен нездоровый образ жизни, и тут тоже царит значительная разница между социально-экономическими группами. Под контроль пытаются взять курение, потребление алкоголя, лишний вес, а также вред для здоровья, обусловленный ожирением, но влияние направленной на это политики может проявиться лишь через большой промежуток времени. Если направить это на более впечатлительные группы, можно достичь лучшего результата.

Длинные очереди и нехватка медицинских работников

Можно значительно улучшить как качество лечения, так и доступность медицины. В Эстонии самая высокая в ЕС неудовлетворенная потребность во врачебной помощи, которую главным образом вызывают долгое время ожидания, что в свою очередь становится причиной сниженной скоординированности и последовательности лечения. В качестве позитивного развития приводится введение с 2017 года компенсации на лечения зубов для совершеннолетних, но в то же время реальную потребность в стоматологии оценивают как большую, чем позволяет эта компенсация.

Смертность по тем причинам, которые можно предотвратить медициной, начиная с 2000 года, значительно снизилась, но все равно превышает средние показатели по Европе. Например, смертность в течение 30 дней после инфаркта сердца и инсульта у нас одна из самых высоких в Европе. Для увеличения силы здравоохранения и улучшения качества, конечно, есть пространство для развития. Также значительную часть больничного лечения можно избежать, если увеличить роль помощи семейных врачей и внебольничной помощи.

Одной из самых острых проблем эстонской медицинской системы является нехватка медицинских работников – их средний возраст растет, представлена профессиональная миграция, и их объем обучения остается недостаточным. Больше всего огорчения вызывает нехватка семейных врачей и сестер, а также опорных специалистов в здравоохранения (помощников сестер, специалистов по питанию, диетологов). Наличие специалистов по питанию и диетологов становится все более важным для населения, имеющего серьезные проблемы с весом.

Необходима кадровая политика здравоохранения на перспективу, которая учла бы региональные потребности, позволила с узконаправленного обращения с пациентом, сосредоточенной на его болезни, перейти на целостный подход. Это в свою очередь предполагает наличие больших, чем есть сейчас, знаний от медицинских работников. Эстония является весьма передовой в области э-здоровья и э-услуг (электронные истории болезней, дигитальные рецепты, э-консультации и так далее). Для пациентов созданы специальные порталы. Но в последние годы их развитие замедлилось и нужно продумать, как лучше использовать данные, чтобы дигирешения поддерживали лучшую интегрированность, принятие клинических решений и измерение результата.

Влияние положительное, но есть куда стремиться

Общее развитие эстонской системы здравоохранения можно оценить как положительное – недавние реформы сосредоточены на создании центров здоровья и расширении предлагаемых услуг на первичном уровне, а также на объединении больниц в сети, чтобы улучшить скоординированность лечения. Также многие начинания, предпринятые в первой половине 2010-х годов, могут проявить влияние чуть позже.