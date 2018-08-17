Больничная касса выплатила 157 млн евро компенсаций

Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба организации, отметив, что в первом полугодии более 725 000 человек смогли приобрести лекарства по льготной цене, Больничная касса компенсировала им покупку лекарств на общую сумму в 64,5 млн евро. С этого года Больничная касса компенсирует покупку лекарств десяти новых видов воздействия, позволяющих лечить такие заболевания как меланома и сердечная недостаточность.

Дополнительные льготы на приобретение лекарства в первом полугодии были предоставлены 48 000 человек, которые тратят в год на рецептурные лекарства более 100 евро. Этой группе людей покупка лекарств была компенсирована дополнительными 1,9 млн евро.

В первом полугодии различное медицинское оборудование было компенсировано почти 53 000 застрахованных на общую сумму в 4,8 млн евро, что на три процента больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшую часть суммы составили средства поддержки людей, страдающих от сахарного диабета.

В первой половине 2018 года в больницах на стационарном лечении или на лечении по уходу в Эстонии были почти 200 000 человек, которые получили от Больничной кассы компенсации на сумму более 54 млн евро.